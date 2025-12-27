Атака в Одесской области: повреждены элеватор и промышленные объекты

Дроны и авиабомбы — что россияне атаковали на Одесчине за сутки
За минувшие сутки российские войска нанесли дроново-бомбовые удары по промышленной и портовой инфраструктуре Одесской области. Несмотря на повреждения объектов, обошлось без погибших и раненых.
Об этом в субботу, 27 декабря, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Обстрел Одесской области
По его информации, силы противовоздушной обороны уничтожили большинство воздушных целей. В то же время обломки и взрывная волна повредили оборудование для транспортировки зерна на территории одного из элеваторов. Работа объекта частично нарушена.
Также зафиксировали падение беспилотника на территорию предприятия по производству растительного масла. В этом случае обошлось без разрушений и негативных последствий.
На местах ударов работают экстренные и профильные службы. Правоохранители документируют очередные факты военных преступлений, совершенных страной-агрессором.
Напомним, в Киеве прогремели мощные взрывы. РФ атаковала объекты критической инфраструктуры, жилье людей и есть пострадавший.
Читайте Новини.LIVE!