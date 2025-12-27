Атака в Одесской области: повреждены элеватор и промышленные объекты

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

За минувшие сутки российские войска нанесли дроново-бомбовые удары по промышленной и портовой инфраструктуре Одесской области. Несмотря на повреждения объектов, обошлось без погибших и раненых.

Об этом в субботу, 27 декабря, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот из Telegram

Обстрел Одесской области

По его информации, силы противовоздушной обороны уничтожили большинство воздушных целей. В то же время обломки и взрывная волна повредили оборудование для транспортировки зерна на территории одного из элеваторов. Работа объекта частично нарушена.

Также зафиксировали падение беспилотника на территорию предприятия по производству растительного масла. В этом случае обошлось без разрушений и негативных последствий.

На местах ударов работают экстренные и профильные службы. Правоохранители документируют очередные факты военных преступлений, совершенных страной-агрессором.

Напомним, в Киеве прогремели мощные взрывы. РФ атаковала объекты критической инфраструктуры, жилье людей и есть пострадавший.