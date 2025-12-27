Атака на Одещину: пошкоджено елеватор і промислові об’єкти

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

За минулу добу російські війська завдали дроново-бомбових ударів по промисловій та портовій інфраструктурі Одещини. Попри пошкодження об’єктів, обійшлося без загиблих і поранених.

Про це у суботу, 27 грудня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

Обстріл Одещини

За його інформацією, сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей. Водночас уламки та вибухова хвиля пошкодили обладнання для транспортування зерна на території одного з елеваторів. Роботу об’єкта частково порушено.

Також зафіксували падіння безпілотника на територію підприємства з виробництва рослинної олії. У цьому випадку обійшлося без руйнувань і негативних наслідків.

На місцях ударів працюють екстрені та профільні служби. Правоохоронці документують чергові факти воєнних злочинів, скоєних країною-агресором.

Нагадаємо, у Києві пролунали потужні вибухи. РФ атакувала об'єкти критичної інфраструктури, житло людей та є постраждалий.