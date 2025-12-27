Атака на Одещину: пошкоджено елеватор і промислові об’єкти

Дрони й авіабомби — що росіяни атакували на Одещині за добу
За минулу добу російські війська завдали дроново-бомбових ударів по промисловій та портовій інфраструктурі Одещини. Попри пошкодження об’єктів, обійшлося без загиблих і поранених.
Про це у суботу, 27 грудня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Обстріл Одещини
За його інформацією, сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей. Водночас уламки та вибухова хвиля пошкодили обладнання для транспортування зерна на території одного з елеваторів. Роботу об’єкта частково порушено.
Також зафіксували падіння безпілотника на територію підприємства з виробництва рослинної олії. У цьому випадку обійшлося без руйнувань і негативних наслідків.
На місцях ударів працюють екстрені та профільні служби. Правоохоронці документують чергові факти воєнних злочинів, скоєних країною-агресором.
Нагадаємо, у Києві пролунали потужні вибухи. РФ атакувала об'єкти критичної інфраструктури, житло людей та є постраждалий.
