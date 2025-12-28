Нічна атака дронів на Одесу 28 грудня: фото пошкоджень

Розбите вікно унаслідок атаки на Одесу у ніч на 28 грудня. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 28 грудня росіяни ударними безпілотниками атакували Одесу. Під удар потрапили житлові будинки та соціальні об’єкти, місто зазнало руйнувань.

Кореспонденти Новини.LIVE побували на місці влучать і зафільмували наслідки.

Вибиті вікна в житловому будинку після нічної атаки безпілотників на Одесу. Фото: Новини.LIVE

Уламки скла на підвіконні одного з постраждалих будинків. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одесу — які руйнування

Ворожі дрони били по цивільній інфраструктурі в різних районах міста. Внаслідок обстрілу загорілися технічний і другий поверхи двоповерхового житлового будинку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та евакуювали мешканців. Поруч вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках.

Фасад житлової будівлі зазнав ушкоджень унаслідок вибухової хвилі. Фото: Новини.LIVE

Вікна та балкони пошкоджені внаслідок удару дронів. Фото: Новини.LIVE

Комунальні служби зранку прибирали наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджень зазнали й соціальні об’єкти. У ліцеї, школі та дошкільному закладі вибило скління та частково пошкодило стелі. Зранку комунальні служби почали закривати вибиті вікна та прибирати уламки.

Часткове руйнування даху внаслідок нічної атаки. Фото: Новини.LIVE

Сліди вибухової хвилі на стінах багатоквартирного будинку. Фото: Новини.LIVE

Загалом під час вечірньої російської атаки пошкоджено понад 100 вікон у 7 житлових будинках та 3 соціальних об’єктах. Комунальники вже закрили отвори тимчасово плівкою.

На 8:00 до оперативного штабу по допомогу звернулися 14 людей.

Сходова клітка житлового будинку після нічного обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна закривають плівкою. Фото: Новини.LIVE

На місцях працювали рятувальники, поліцейські та слідчі. Психологи ДСНС надали допомогу людям, які пережили сильний стрес, серед них — діти. Загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.

Удар дронів пошкодив цивільні об’єкти в місті. Фото: Новини.LIVE

Наслідки вибитих вікон у під’їзді житлового будинку. Фото: Новини.LIVE

Фрагменти фасаду та скла після нічної атаки. Фото: Новини.LIVE

За фактом нічної атаки прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Правоохоронці фіксують усі наслідки удару.

Загальний вигляд житлового будинку після удару дронів. Фото: Новини.LIVE

Скло на підвіконні в будинку, який зазнав пошкоджень. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Одеси виникла пожежа в житловому будинку. Також ми писали, що в Одесі вранці 28 грудня лунали вибухи.