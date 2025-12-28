Відео
Головна Одеса Нічна дронова атака на Одесу — ексклюзивні фото наслідків

Нічна дронова атака на Одесу — ексклюзивні фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 11:22
Нічна атака дронів на Одесу 28 грудня: фото пошкоджень
Розбите вікно унаслідок атаки на Одесу у ніч на 28 грудня. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 28 грудня росіяни ударними безпілотниками атакували Одесу. Під удар потрапили житлові будинки та соціальні об’єкти, місто зазнало руйнувань.

Кореспонденти Новини.LIVE побували на місці влучать і зафільмували наслідки.

Наслідки нічної атаки дронів РФ по Одесі 28 грудня
Вибиті вікна в житловому будинку після нічної атаки безпілотників на Одесу. Фото: Новини.LIVE
Вибиті шибки після обстрілу Одеси дронами
Уламки скла на підвіконні одного з постраждалих будинків. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одесу — які руйнування

Ворожі дрони били по цивільній інфраструктурі в різних районах міста. Внаслідок обстрілу загорілися технічний і другий поверхи двоповерхового житлового будинку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та евакуювали мешканців. Поруч вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках.

Пошкоджений фасад будинку після атаки дронів в Одесі
Фасад житлової будівлі зазнав ушкоджень унаслідок вибухової хвилі. Фото: Новини.LIVE
Руйнування після нічної атаки РФ на Одесу
Вікна та балкони пошкоджені внаслідок удару дронів. Фото: Новини.LIVE
Пошкоджені вікна після нічного обстрілу Одеси
Комунальні служби зранку прибирали наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджень зазнали й соціальні об’єкти. У ліцеї, школі та дошкільному закладі вибило скління та частково пошкодило стелі. Зранку комунальні служби почали закривати вибиті вікна та прибирати уламки.

Пошкоджений дах після атаки дронів по Одесі
Часткове руйнування даху внаслідок нічної атаки. Фото: Новини.LIVE
Фасад будинку після нічної атаки дронів 28 грудня
Сліди вибухової хвилі на стінах багатоквартирного будинку. Фото: Новини.LIVE

Загалом під час вечірньої російської атаки пошкоджено понад 100 вікон у 7 житлових будинках та 3 соціальних об’єктах. Комунальники вже закрили отвори тимчасово плівкою.
На 8:00 до оперативного штабу по допомогу звернулися 14 людей.

Пошкоджені сходи в будинку після атаки безпілотників
Сходова клітка житлового будинку після нічного обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки дронів РФ у житловому районі Одеси
Вибиті вікна закривають плівкою. Фото: Новини.LIVE

На місцях працювали рятувальники, поліцейські та слідчі. Психологи ДСНС надали допомогу людям, які пережили сильний стрес, серед них — діти. Загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.

Руйнування цивільної інфраструктури в Одесі після атаки
Удар дронів пошкодив цивільні об’єкти в місті. Фото: Новини.LIVE
Уламки скла після атаки безпілотників в Одесі
Наслідки вибитих вікон у під’їзді житлового будинку. Фото: Новини.LIVE
Пошкодження будинку після атаки дронів РФ
Фрагменти фасаду та скла після нічної атаки. Фото: Новини.LIVE

За фактом нічної атаки прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Правоохоронці фіксують усі наслідки удару.

Нічна атака на Одесу 28 грудня — пошкоджені будинки
Загальний вигляд житлового будинку після удару дронів. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Одеси безпілотниками вночі
Скло на підвіконні в будинку, який зазнав пошкоджень. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Одеси виникла пожежа в житловому будинку. Також ми писали, що в Одесі вранці 28 грудня лунали вибухи.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
