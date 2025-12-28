Нічна атака дронів на Одесу 28 грудня: фото пошкоджень

Нічна дронова атака на Одесу — ексклюзивні фото наслідків
У ніч на 28 грудня росіяни ударними безпілотниками атакували Одесу. Під удар потрапили житлові будинки та соціальні об’єкти, місто зазнало руйнувань.
Кореспонденти Новини.LIVE побували на місці влучать і зафільмували наслідки.
Атака на Одесу — які руйнування
Ворожі дрони били по цивільній інфраструктурі в різних районах міста. Внаслідок обстрілу загорілися технічний і другий поверхи двоповерхового житлового будинку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та евакуювали мешканців. Поруч вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках.
Пошкоджень зазнали й соціальні об’єкти. У ліцеї, школі та дошкільному закладі вибило скління та частково пошкодило стелі. Зранку комунальні служби почали закривати вибиті вікна та прибирати уламки.
Загалом під час вечірньої російської атаки пошкоджено понад 100 вікон у 7 житлових будинках та 3 соціальних об’єктах. Комунальники вже закрили отвори тимчасово плівкою.
На 8:00 до оперативного штабу по допомогу звернулися 14 людей.
На місцях працювали рятувальники, поліцейські та слідчі. Психологи ДСНС надали допомогу людям, які пережили сильний стрес, серед них — діти. Загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.
За фактом нічної атаки прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Правоохоронці фіксують усі наслідки удару.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Одеси виникла пожежа в житловому будинку. Також ми писали, що в Одесі вранці 28 грудня лунали вибухи.
