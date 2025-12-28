Атака дронів по Одесі: пошкоджені будинки і заклади освіти

Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Увечері 27 грудня російські безпілотники атакували цивільні об’єкти Одеси. Пошкоджені житлові будинки та заклади освіти, прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Про це у неділю, 28 грудня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Нічна атака на Одесу

За їхніми даними, під удар потрапили цивільні об’єкти в різних районах міста.

Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий житловий будинок. У ньому вибило вікна та частково пошкодило перекриття. Також руйнувань зазнали будівлі навчального та дошкільного закладів — там постраждали стеля і вікна.

На щастя, під час атаки люди не постраждали. Мешканців будинків евакуйовувати не довелося.

Прокуратура розпочала розслідування

За фактом обстрілу Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею про воєнні злочини. На місцях ударів працюють прокурори разом із поліцейськими та співробітниками СБУ. Правоохоронці фіксують наслідки атаки та збирають докази.

Нагадаємо, ми повідомляли про наслідки нічної атаки по Одесі. А також писали, що в місті уже з самого ранку було чути вибухи.