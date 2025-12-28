Атака дронов по Одессе: повреждены дома и учебные заведения

Поврежденный дом в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Вечером 27 декабря российские беспилотники атаковали гражданские объекты Одессы. Повреждены жилые дома и учебные заведения, прокуратура открыла уголовное производство.

Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Ночная атака на Одессу

По их данным, под удар попали гражданские объекты в разных районах города.

В результате обстрела поврежден двухэтажный жилой дом. В нем выбило окна и частично повредило перекрытия. Также разрушениям подверглись здания учебного и дошкольного учреждений — там пострадали потолок и окна.

К счастью, во время атаки люди не пострадали. Жителей домов эвакуировать не пришлось.

Прокуратура начала расследование

По факту обстрела Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по статье о военных преступлениях. На местах ударов работают прокуроры вместе с полицейскими и сотрудниками СБУ. Правоохранители фиксируют последствия атаки и собирают доказательства.

