Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Новая тактика обстрелов Одесчины — что задумала РФ

Новая тактика обстрелов Одесчины — что задумала РФ

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 09:16
Атаки на Одесскую область: враг изменил тактику ударов
Пожар после обстрела Одесской области. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

В Одесской области в декабре увеличилось количество обстрелов. Российские войска усилили обстрелы и усложнили схемы атак. Оккупанты концентрируют удары по логистике и энергетике.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Реклама
Читайте также:

Новая тактика

По словам Сергея Братчука, Россия сочетает удары дронами и баллистическими ракетами. В ракетах применяют кассетные боеприпасы, что значительно увеличивает зону поражения. Это, отмечает он, свидетельствует о террористическом характере атак. Кроме этого, удары концентрируют по объектам энергетики и логистики, пытаясь ослабить регион. Враг также изменил тактику запусков "шахедов". Поэтому воздушные тревоги в области звучат почти непрерывно.

"Враг усложнил тактику — запускает "шахеды" из разных локаций. Это может быть Крым, Краснодарский край в России. Поэтому, к сожалению, тревоги звучат постоянно", — отметил Братчук.

Еще одна особенность — полет дронов на малых высотах. "шахеды" могут пролетать между застройками, что затрудняет работу противовоздушной обороны. При таких условиях радиолокационным системам труднее вовремя обнаружить цели.

В то же время Братчук отметил, что за последние дни в Одессе и области обошлось без погибших. Однако спасатели имеют много работы из-за попадания и последствий атак.

Напомним, мы сообщали, что в первый день нового года Россия атаковала порты и логистику в Одесской области. Также мы писали о том, почему РФ усилила обстрелы региона.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака Шахед
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации