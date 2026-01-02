Атаки на Одесскую область: враг изменил тактику ударов

Пожар после обстрела Одесской области. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

В Одесской области в декабре увеличилось количество обстрелов. Российские войска усилили обстрелы и усложнили схемы атак. Оккупанты концентрируют удары по логистике и энергетике.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Реклама

Читайте также:

Новая тактика

По словам Сергея Братчука, Россия сочетает удары дронами и баллистическими ракетами. В ракетах применяют кассетные боеприпасы, что значительно увеличивает зону поражения. Это, отмечает он, свидетельствует о террористическом характере атак. Кроме этого, удары концентрируют по объектам энергетики и логистики, пытаясь ослабить регион. Враг также изменил тактику запусков "шахедов". Поэтому воздушные тревоги в области звучат почти непрерывно.

"Враг усложнил тактику — запускает "шахеды" из разных локаций. Это может быть Крым, Краснодарский край в России. Поэтому, к сожалению, тревоги звучат постоянно", — отметил Братчук.

Еще одна особенность — полет дронов на малых высотах. "шахеды" могут пролетать между застройками, что затрудняет работу противовоздушной обороны. При таких условиях радиолокационным системам труднее вовремя обнаружить цели.

В то же время Братчук отметил, что за последние дни в Одессе и области обошлось без погибших. Однако спасатели имеют много работы из-за попадания и последствий атак.

Напомним, мы сообщали, что в первый день нового года Россия атаковала порты и логистику в Одесской области. Также мы писали о том, почему РФ усилила обстрелы региона.