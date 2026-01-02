Атаки на Одесскую область: враг изменил тактику ударов

Новая тактика обстрелов Одесчины — что задумала РФ
В Одесской области в декабре увеличилось количество обстрелов. Российские войска усилили обстрелы и усложнили схемы атак. Оккупанты концентрируют удары по логистике и энергетике.
Об этом в эфире "24 канала" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
Новая тактика
По словам Сергея Братчука, Россия сочетает удары дронами и баллистическими ракетами. В ракетах применяют кассетные боеприпасы, что значительно увеличивает зону поражения. Это, отмечает он, свидетельствует о террористическом характере атак. Кроме этого, удары концентрируют по объектам энергетики и логистики, пытаясь ослабить регион. Враг также изменил тактику запусков "шахедов". Поэтому воздушные тревоги в области звучат почти непрерывно.
"Враг усложнил тактику — запускает "шахеды" из разных локаций. Это может быть Крым, Краснодарский край в России. Поэтому, к сожалению, тревоги звучат постоянно", — отметил Братчук.
Еще одна особенность — полет дронов на малых высотах. "шахеды" могут пролетать между застройками, что затрудняет работу противовоздушной обороны. При таких условиях радиолокационным системам труднее вовремя обнаружить цели.
В то же время Братчук отметил, что за последние дни в Одессе и области обошлось без погибших. Однако спасатели имеют много работы из-за попадания и последствий атак.
Напомним, мы сообщали, что в первый день нового года Россия атаковала порты и логистику в Одесской области. Также мы писали о том, почему РФ усилила обстрелы региона.
