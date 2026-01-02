Відео
Україна
Популярні запити

Головна Одеса Нова тактика обстрілів Одещини — що задумала РФ

Нова тактика обстрілів Одещини — що задумала РФ

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 09:16
Атаки на Одещину: ворог змінив тактику ударів
Пожежа після обстрілу Одещини. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

На Одещині в грудні збільшилась кількість обстрілів. Російські війська посилили обстріли та ускладнили схеми атак. Окупанти концентрують удари по логістиці та енергетиці.

Про це в ефірі "24 каналу" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Нова тактика

За словами Сергія Братчука, Росія поєднує удари дронами та балістичними ракетами. У ракетах застосовують касетні боєприпаси, що значно збільшує зону ураження. Це, наголошує він, свідчить про терористичний характер атак. Окрім цього, удари концентрують по об’єктах енергетики та логістики, намагаючись послабити регіон. Ворог також змінив тактику запусків "шахедів". Через це повітряні тривоги в області лунають майже безперервно.

"Ворог ускладнив тактику — запускає "шахеди" з різних локацій. Це може бути Крим, Краснодарський край в Росії. Тому, на жаль, тривоги лунають постійно", — зазначив Братчук.

Ще одна особливість — політ дронів на малих висотах. "Шахеди" можуть пролітати між забудовами, що ускладнює роботу протиповітряної оборони. За таких умов радіолокаційним системам важче вчасно виявити цілі.

Водночас Братчук зазначив, що за останні дні в Одесі та області обійшлося без загиблих. Проте рятувальники мають багато роботи через влучання та наслідки атак.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у перший день нового року Росія атакувала порти і логістику на Одещині. Також ми писали про те, чому РФ посилила обстріли регіону.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака Шахед
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
