Автобусы из других городов выйдут на маршруты Одессы

Автобусы, которые передали другие общины. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В Одессе из-за сложной ситуации с энергоснабжением временно не работает электротранспорт. Чтобы город не остался без сообщения, громадам из разных регионов Украины передали автобусы. Речь идет о транспорте из Львова, Кропивницкого и Николаева. Автобусы будут дублировать трамвайные и троллейбусные маршруты во время отключений.

Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания исполкома.

Помощь с транспортом

В Одессу уже прибыли 25 автобусов — 10 из Львова, 10 из Кропивницкого и 5 из Николаева. Город также ожидает остальной транспорт от других громад в рамках проекта Министерства развития громад и территорий "Бок о бок". После получения всех автобусов будет сформирован график их движения и определены маршруты.

Члены исполкома единогласно поддержали передачу и использование автобусов как временной замены электротранспорта. Исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль подчеркнул, что главный приоритет сейчас — свет в домах горожан. Поэтому запустить электротранспорт возможности нет.

"В таких условиях подача энергии на городской электротранспорт привела бы к отключению большого количества жилых домов. Поэтому до стабилизации ситуации трамваи и троллейбусы работать не смогут, потому что приоритетом является свет в домах одесситов", — сказал Игорь Коваль.

По его словам, имеющихся в городе автобусов не хватает, поэтому помощь других громад стала критически важной. Решение исполкома позволит оперативно запустить социальный транспорт на городские маршруты и обеспечить непрерывные перевозки пассажиров.

