Главная Одесса Ситуация со светом в Одессе — видео уничтоженных подстанций

Ситуация со светом в Одессе — видео уничтоженных подстанций

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 11:39
Восстановление электричества в Одессе после разрушения подстанций
Специалист ремонтирует электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В ночь на 31 декабря оккупанты разрушили две подстанции в Одессе, обеспечивающие электричество двух районов. Энергетики ДТЭК работают над восстановлением, работы продолжаются круглосуточно. Часть жителей еще остается без света. Компания делает все возможное, чтобы как можно быстрее подключить дома и обеспечить стабильную подачу электроэнергии.

Видео уничтоженных подстанций показали в ДТЭК.

Читайте также:

Атаки на энергетику

В новогоднюю ночь враг разрушил две подстанции ДТЭК Одесские электросети, которые питают дома части Приморского и Хаджибейского районов. Пожар на объектах ликвидировали огнеборцы, после чего энергетики получили допуск и начали восстанавливать работу оборудования. Бригады ДТЭК разбирали завалы, проверяли, что еще можно использовать, заказывали необходимые запчасти, некоторые взяли из запасов, а часть перевезли с других подстанций. Также получили гуманитарную помощь от коллег-энергетиков и Минэнерго.

За последние три дня удалось частично подключить жителей, однако одновременно включить все дома невозможно. Чтобы восстановить подачу света, прокладывают дополнительные кабельные и воздушные линии, монтируют муфты и работают на распределительных устройствах.

Бригады работают круглосуточно, несмотря на усталость и пронизывающий зимний ветер. Энергетики отслеживают каждый дом без света и делают все возможное, чтобы вернуть электричество в кратчайшие сроки.

На территории Одесской области графики стабилизационных отключений не применяются, однако возможны аварийные ограничения в случае перегрузки сетей. Жителей призывают пользоваться электроприборами по очереди и не включать одновременно энергоемкие приборы, чтобы избежать аварий и обеспечить стабильный свет.

Напомним, мы сообщали о том, что в Укрэнерго рассказали детали одной из атак на энергосистемы. Также мы писали о том, сколько времени нужно на восстановление электроподстанций Одесской области.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
