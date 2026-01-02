Відновлення електрики в Одесі після руйнування підстанцій

Фахівець ремонтує електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У ніч на 31 грудня окупанти зруйнували дві підстанції в Одесі, що забезпечують електрику двох районів. Енергетики ДТЕК працюють над відновленням, роботи тривають цілодобово. Частина мешканців ще залишається без світла. Компанія робить усе можливе, щоб якнайшвидше підключити домівки та забезпечити стабільну подачу електроенергії.

Відео знищених підстанцій показали в ДТЕК.

Атаки на енергетику

У новорічну ніч ворог зруйнував дві підстанції ДТЕК Одеські електромережі, які живлять оселі частини Приморського та Хаджибейського районів. Пожежу на об’єктах ліквідували вогнеборці, після чого енергетики отримали допуск і почали відновлювати роботу обладнання. Бригади ДТЕК розбирали завали, перевіряли, що ще можна використовувати, замовляли необхідні запчастини, деякі взяли із запасів, а частину перевезли з інших підстанцій. Також отримали гуманітарну допомогу від колег-енергетиків і Міненерго.

За останні три дні вдалося частково підключити мешканців, проте одночасно включити всі оселі неможливо. Щоб відновити подачу світла, прокладають додаткові кабельні та повітряні лінії, монтують муфти та працюють на розподільчих пристроях.

Бригади працюють цілодобово, незважаючи на втому та пронизливий зимовий вітер. Енергетики відстежують кожну оселю без світла і роблять усе можливе, щоб повернути електрику у найкоротший термін.

На території Одеської області графіки стабілізаційних відключень не застосовуються, проте можливі аварійні обмеження у разі перевантаження мереж. Мешканців закликають користуватися електроприладами по черзі та не вмикати одночасно енергоємні прилади, щоб уникнути аварій та забезпечити стабільне світло.

