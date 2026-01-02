Відео
Головна Одеса До Одеси прибули додаткові автобуси — що далі

До Одеси прибули додаткові автобуси — що далі

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 16:29
Автобуси з інших міст вийдуть на маршрути Одеси
Автобуси, які передали інші громади. Фото: Сергій Лисак/Telegram

В Одесі через складну ситуацію з енергопостачанням тимчасово не працює електротранспорт. Щоб місто не залишилося без сполучення, громади з різних регіонів України передали автобуси. Йдеться про транспорт зі Львова, Кропивницького та Миколаєва. Автобуси дублюватимуть трамвайні й тролейбусні маршрути під час відключень.

Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання виконкому.

Читайте також:

Допомога з транспортом

До Одеси вже прибули 25 автобусів — 10 зі Львова, 10 з Кропивницького та 5 з Миколаєва. Місто також очікує решту транспорту від інших громад у межах проєкту Міністерства розвитку громад і територій "Пліч-о-пліч". Після отримання всіх автобусів буде сформовано графік їхнього руху та визначено маршрути.

Члени виконкому одноголосно підтримали передачу та використання автобусів як тимчасової заміни електротранспорту. Виконувач обов’язків мера Одеси Ігор Коваль наголосив, що головний пріоритет зараз — світло в оселях містян. Тому запустити електротранспорт можливості немає.

"В таких умовах подача енергії на міський електротранспорт призвела б до відключення великої кількості житлових будинків. Тому до стабілізації ситуації трамваї та тролейбуси працювати не зможуть, бо пріоритетом є світло в домівках одеситів", — сказав Ігор Коваль.

За його словами, наявних у місті автобусів бракує, тому допомога інших громад стала критично важливою. Рішення виконкому дозволить оперативно запустити соціальний транспорт на міські маршрути та забезпечити безперервні перевезення пасажирів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ДТЕК показали одну зі знищених підстанцій в Одесі. Також ми писали про те, скільки Одесі треба часу на відновлення усіх підстанцій.

Одеса Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
