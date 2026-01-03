Відео
Головна Одеса Дах та комунікації відновили — як Одеса оговтується після атак

Дах та комунікації відновили — як Одеса оговтується після атак

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 09:56
В Одесі завершили відновлення будинків після останніх російських атак
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі завершили основні відновлювальні роботи після двох російських атак наприкінці грудня. Комунальники відновили покрівлю, а мешканцям постраждалих будинків повернули базові послуги.

Про завершення робіт у суботу, 3 січня, повідомив голова МВА Сергій Лисак.

Дах та комунікації відновили — як Одеса оговтується після атак - фото 1
Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Що вдалося зробити після атак

За його інформацією, на Військовому узвозі відновили близько 400 квадратних метрів покрівлі житлового будинку, який зазнав пошкоджень під час атаки 27 грудня. Роботи виконали у стислі строки, щоб захистити будівлю від негоди та подальших руйнувань.

Пошкоджена покрівля будинку
Пошкоджена після атаки російськими дронами покрівля будинку. Фото: Новини.LIVE

На вулиці Транспортній у багатоповерхівці відновили електропостачання, воду, газ і опалення.

"Тимчасово відключеними залишаються лише дві найбільш постраждалі квартири", — написав Сергій Лисак.

Зруйнована квартира в Одесі
Квартира в яку влучив російський дрон в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Обкатка маршрутів

Він також повідомив, що сьогодні розпочинається обкатка маршрутів автобусів, які Одеса отримала від інших громад. Лисак зазначив, що всі служби продовжують працювати в посиленому режимі, аби якомога швидше усунути наслідки обстрілів.

Нагадаємо, ми повідомляли, чому Росія різко активізувала атаки по Одесі та півдню України. Також писали, що російські війська ускладнили схеми атак на Одещину. 

Одеса Одеська область теплопостачання Новини Одеси відновлення атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
