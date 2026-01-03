В Одесі завершили відновлення будинків після останніх російських атак

Дах та комунікації відновили — як Одеса оговтується після атак
В Одесі завершили основні відновлювальні роботи після двох російських атак наприкінці грудня. Комунальники відновили покрівлю, а мешканцям постраждалих будинків повернули базові послуги.
Про завершення робіт у суботу, 3 січня, повідомив голова МВА Сергій Лисак.
Що вдалося зробити після атак
За його інформацією, на Військовому узвозі відновили близько 400 квадратних метрів покрівлі житлового будинку, який зазнав пошкоджень під час атаки 27 грудня. Роботи виконали у стислі строки, щоб захистити будівлю від негоди та подальших руйнувань.
На вулиці Транспортній у багатоповерхівці відновили електропостачання, воду, газ і опалення.
"Тимчасово відключеними залишаються лише дві найбільш постраждалі квартири", — написав Сергій Лисак.
Обкатка маршрутів
Він також повідомив, що сьогодні розпочинається обкатка маршрутів автобусів, які Одеса отримала від інших громад. Лисак зазначив, що всі служби продовжують працювати в посиленому режимі, аби якомога швидше усунути наслідки обстрілів.
