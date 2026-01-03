Відео
Україна
Безплатний проїзд в Одесі — на яких маршрутах будуть автобуси

Безплатний проїзд в Одесі — на яких маршрутах будуть автобуси

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 14:49
Безкоштовні автобуси в Одесі: які маршрути вони замінять
Автобуси, які передали Одесі. Фото: ОМР

В Одесі на міські маршрути вийдуть додаткові автобуси, які тимчасово замінять електротранспорт. Проїзд у них буде безплатним для всіх пасажирів.

Якими маршрутами курсуватимуть автобуси повідомили в Одеській міській раді. 

Читайте також:

Автобуси для Одеси

Одеса отримала додаткові автобуси від інших громад України в межах проєкту Мінрозвитку "Пліч-о-пліч: згуртовані громади". Транспорт передали місту через нагальну потребу забезпечити стабільну роботу громадського сполучення.

Автобуси передали у тимчасове користування Автотранспортному підприємству Одеського міського виконкому. Вони курсуватимуть безкоштовно за маршрутами, які зазвичай обслуговують трамваї та тролейбуси.

Які маршрути замінять автобуси

За словами віцемера Олександра Філатова, автобуси працюватимуть на таких напрямках:

  • замість трамваїв № 5, 7, 15, 17;
  • замість тролейбусів № 3, 7, 8, 9.

Графік руху та точний час виходу автобусів на маршрути обіцяють повідомити додатково.

Станом на зараз до Одеси вже прибуло 25 автобусів зі Львова, Кропивницького та Миколаєва. Загалом місто очікує до 40 одиниць транспорту. Частина автобусів приїхала разом із водіями, решту обслуговуватимуть працівники міського автопідприємства.

Зазначимо, що через брак електроенергії унаслідок масованих атак РФ на Одещину, у місті уже три тижні простоює електротранспорт. Коли трамваї та тролейбуси відновлять роботу наразі не відомо.

Нагадаємо, в Одесі завершили основні відновлювальні роботи після двох російських атак наприкінці грудня. Також ми писали, що на відновлення електропідстанцій на Одещині необхідно 2 роки.

Одеса Одеська область маршрутки Новини Одеси автобуси проїзд
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
