Транспортный коллапс в Черноморце: маршрут 220 переполнен

В одном из районов Одессы сложилась критическая ситуация. Жители Черноморки не могут добраться ни на работу, ни домой. Люди жалуются на перегруженные маршрутки и большие интервалы движения. Единственный маршрут 220 в часы пик ходит редко — до 40-50 минут между рейсами.

Об этом жители Одессы пишут в соцсетях.

Проблемы с транспортом

Жители густонаселенного района Черноморка, охватывающего Совиньон, Бурлачью Балку, Лиманку и собственно Черноморку, обратились к начальнику Одесской городской администрации Сергею Лысаку. Они называют свой район "забытым" и просят помощи в решении проблемы. Ситуация с транспортом в районе долгое время оставалась сложной, ведь здесь работает только маршрут 220. Во время последних изменений интервал между рейсами в часы пик вырос до 40-50 минут. Маленькие маршрутки переполнены, пассажирам приходится ждать по часу и больше. Из-за этого люди не успевают на работу, а возвращение домой превращается в испытание.

Жители просят администрацию вмешаться и уменьшить интервал движения маршрутки 220 хотя бы до 10 минут в часы пик. Также они предлагают запустить дополнительный маршрут, чтобы обеспечить нормальное сообщение района с другими частями города.

