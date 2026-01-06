Видео
Видео

В Одессе запустили еще один социальный автобус — какой маршрут

В Одессе запустили еще один социальный автобус — какой маршрут

Дата публикации 6 января 2026 09:42
Бесплатные социальные автобусы в Одессе: новый маршрут
Социальный автобус на дорогах Одессы. Фото: Николаевский городской совет

В Одессе из-за перебоев с электроснабжением не работает городской электротранспорт. Чтобы город не оставался без сообщения, громады из других регионов передали социальные автобусы. Они временно заменяют трамваи и троллейбусы. Количество таких бесплатных маршрутов в городе постепенно растет.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Социальные маршруты

Сеть социальных автобусов в Одессе продолжают расширять. Сейчас город получил 27 автобусов от Кропивницкого, Николаева, Львова и Мариупольской громады. Транспорт предоставили в рамках проекта Министерства развития громад и территорий "Бок о бок: сплоченные громады".

С сегодняшнего дня в городе запустили новый бесплатный маршрут "просп. Свободы — ул. Архитекторская". На линии работает один автобус, который дублирует трамвайный маршрут №27 и обеспечивает сообщение между жилыми районами.

Нові соціальні маршрути в Одесі
Движение маргрута №27. Фото: Одесский городской совет

Кроме этого, в Одессе уже курсируют другие социальные маршруты, заменяющие электротранспорт:

  • "ул. Канатная (Куликово поле) — 14 ст. Большого Фонтана" — дублирует трамвай №17;
  • "ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал" — повторяет трамваи №7 и №26;
  • "ул. Инглези — ул. Ришельевская" — вместо троллейбуса №9;
  • "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады" — работает на время остановки трамваев №1 и №7;
  • "ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная";
  • "Тираспольское шоссе (Два столба) — ул. Дегтярная".

В часы пик автобусы курсируют с интервалом в среднем 8-15 минут, в течение дня — реже. Все социальные маршруты являются бесплатными для населения.

Напомним, мы сообщали о том, могут ли льготнику отказать в бесплатном проезде. Также мы писали о том, что жители одного из микрорайонов Одессы жалуются на транспортный коллапс.

Одесса Одесская область Новости Одессы автобусы помощь общественный транспорт
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
