Одеса отримала 5 автобусів від Житомира

Одесі подарували п’ять автобусів — коли вийдуть на маршрут
Громади України продовжують підтримувати Одесу транспортом. Місту передають автобуси, щоб компенсувати збої в роботі електротранспорту через проблеми з електропостачанням. Цього разу допомога надійшла з Житомира. Новий транспорт уже готують до виходу на маршрути.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Нові автобуси
До Одеси прибули ще п’ять автобусів у межах проєкту Міністерства розвитку громад та територій України "Пліч-о-пліч". Транспорт передала громада Житомира. Йдеться про двосекційні автобуси, які місто отримало як гуманітарну допомогу. Найближчим часом автобуси пройдуть технічну обкатку та вийдуть на міські маршрути. Вони посилять роботу громадського транспорту в період, коли електротранспорт не завжди може курсувати через перебої зі світлом. Машини, що прибули доповнять автопарк, який Одеса вже отримала від інших громад.
"Дякую громадам за підтримку", — написав Сергій Лисак.
Які маршрути вже працюють
В Одесі вже курсує низка соціальних автобусних маршрутів, які тимчасово замінюють електротранспорт:
- "просп. Свободи — вул. Архітекторська" — дублює трамвай №27;
- "вул. Канатна (Куликове поле) — 14 ст. Великого Фонтану" — замість трамвая №17;
- "вул. Архітекторська — Залізничний вокзал" — дублює трамваї №7 та №26;
- "вул. Інглезі — вул. Рішельєвська" — замість тролейбуса №9;
- "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади" — на час зупинки трамваїв №1 і №7;
- "вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна";
- "Тираспольське шосе (Два стовпи) — вул. Дігтярна".
У години пік автобуси курсують із середнім інтервалом 8–15 хвилин, протягом дня — рідше. Усі соціальні маршрути залишаються безоплатними для пасажирів.
