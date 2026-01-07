Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одесі подарували п’ять автобусів — коли вийдуть на маршрут

Одесі подарували п’ять автобусів — коли вийдуть на маршрут

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 09:59
Одеса отримала 5 автобусів від Житомира
Нові автобуси, які приїхали до Одеси. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Громади України продовжують підтримувати Одесу транспортом. Місту передають автобуси, щоб компенсувати збої в роботі електротранспорту через проблеми з електропостачанням. Цього разу допомога надійшла з Житомира. Новий транспорт уже готують до виходу на маршрути.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Реклама
Читайте також:

Нові автобуси

До Одеси прибули ще п’ять автобусів у межах проєкту Міністерства розвитку громад та територій України "Пліч-о-пліч". Транспорт передала громада Житомира. Йдеться про двосекційні автобуси, які місто отримало як гуманітарну допомогу. Найближчим часом автобуси пройдуть технічну обкатку та вийдуть на міські маршрути. Вони посилять роботу громадського транспорту в період, коли електротранспорт не завжди може курсувати через перебої зі світлом. Машини, що прибули доповнять автопарк, який Одеса вже отримала від інших громад.

"Дякую громадам за підтримку", — написав Сергій Лисак.

Які маршрути вже працюють

В Одесі вже курсує низка соціальних автобусних маршрутів, які тимчасово замінюють електротранспорт:

  • "просп. Свободи — вул. Архітекторська" — дублює трамвай №27; 
  • "вул. Канатна (Куликове поле) — 14 ст. Великого Фонтану" — замість трамвая №17; 
  • "вул. Архітекторська — Залізничний вокзал" — дублює трамваї №7 та №26;
  • "вул. Інглезі — вул. Рішельєвська" — замість тролейбуса №9;
  • "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади" — на час зупинки трамваїв №1 і №7;
  • "вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна";
  • "Тираспольське шосе (Два стовпи) — вул. Дігтярна".

У години пік автобуси курсують із середнім інтервалом 8–15 хвилин, протягом дня — рідше. Усі соціальні маршрути залишаються безоплатними для пасажирів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що проїзд з Білгород-Дністровського до Одеси подорожчає. Також ми писали, що вчора, 6 січня в Одесі з'явився ще один соціальний маршрут.

Одеса Одеська область маршрутки Новини Одеси допомога громадський транспорт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації