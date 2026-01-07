Одеса отримала 5 автобусів від Житомира

Нові автобуси, які приїхали до Одеси. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Громади України продовжують підтримувати Одесу транспортом. Місту передають автобуси, щоб компенсувати збої в роботі електротранспорту через проблеми з електропостачанням. Цього разу допомога надійшла з Житомира. Новий транспорт уже готують до виходу на маршрути.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Реклама

Читайте також:

Нові автобуси

До Одеси прибули ще п’ять автобусів у межах проєкту Міністерства розвитку громад та територій України "Пліч-о-пліч". Транспорт передала громада Житомира. Йдеться про двосекційні автобуси, які місто отримало як гуманітарну допомогу. Найближчим часом автобуси пройдуть технічну обкатку та вийдуть на міські маршрути. Вони посилять роботу громадського транспорту в період, коли електротранспорт не завжди може курсувати через перебої зі світлом. Машини, що прибули доповнять автопарк, який Одеса вже отримала від інших громад.

"Дякую громадам за підтримку", — написав Сергій Лисак.

Які маршрути вже працюють

В Одесі вже курсує низка соціальних автобусних маршрутів, які тимчасово замінюють електротранспорт:

"просп. Свободи — вул. Архітекторська" — дублює трамвай №27;

"вул. Канатна (Куликове поле) — 14 ст. Великого Фонтану" — замість трамвая №17;

"вул. Архітекторська — Залізничний вокзал" — дублює трамваї №7 та №26;

"вул. Інглезі — вул. Рішельєвська" — замість тролейбуса №9;

"Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади" — на час зупинки трамваїв №1 і №7;

"вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна";

"Тираспольське шосе (Два стовпи) — вул. Дігтярна".

У години пік автобуси курсують із середнім інтервалом 8–15 хвилин, протягом дня — рідше. Усі соціальні маршрути залишаються безоплатними для пасажирів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що проїзд з Білгород-Дністровського до Одеси подорожчає. Також ми писали, що вчора, 6 січня в Одесі з'явився ще один соціальний маршрут.