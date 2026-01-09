Автобусы вместо трамваев и троллейбусов в Одессе

Автобусы, которые предоставили Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Одессе продолжаются проблемы с электроснабжением, из-за чего часть электротранспорта временно не работает. Чтобы горожане могли добраться на работу и домой, на маршруты вышли автобусы. Они курсируют вместо трамваев и троллейбусов. Часть транспорта городу предоставили другие общины.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Движение автобусов

Из-за перебоев с электроснабжением в Одессе остановлена работа трамваев и троллейбусов на ряде направлений. На период отсутствия электротранспорта в городе организовали движение автобусов вдоль трамвайных маршрутов №5, №7, №17, №26, №27 и троллейбусных №3, №8 и №9. Автобусы начинают курсировать с 6:30 и до 19:30-20:00, когда отправляются последние рейсы. В часы пик интервал движения составляет 10-15 минут, в течение дня — около 30 минут.

Кроме этого, в городе работают социальные автобусы. Маршрут "Железнодорожный вокзал — улица 28-й бригады" запустили на период отсутствия движения трамваев №1 и №7 по проспекту Князя Владимира Великого. В часы пик автобусы на этом направлении курсируют с интервалом 10-15 минут, в течение дня — каждые 20-25 минут.

Также работает социальный маршрут "улица Святослава Рихтера — улица Дегтярная". Отправление с конечной остановки троллейбусного маршрута №12 на улице Святослава Рихтера происходят в 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15 и 18:15. С улицы Дегтярной, с площади Менделе Мойхер-Сфорима, автобусы отправляются в 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15 и 19:15.

Еще один маршрут — "Тираспольское шоссе (Два столба) — улица Дегтярная", который частично дублирует трамвай №21. С Тираспольского шоссе автобусы выезжают в 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00. Отдельные рейсы от остановки "Западное кладбище" запланированы на 08:20, 13:20 и 14:50. В обратном направлении, с площади Менделе Мойхер-Сфорима, отправление происходят в 07:30, 08:30, 09:30, 14:30, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00. Рейсы до Западного кладбища обозначены буквой "К".

Напомним, мы сообщали, что из-за ночного обстрела в Киеве остановился электротранспорт. Также мы писали, что в Днепре вместо трамваев и троллейбусов будут курсировать автобусы.