Головна Одеса Виїзд до Молдови — водії застрягли на трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови — водії застрягли на трасі Одеса-Рені

Дата публікації: 10 січня 2026 09:17
Затори на трасі Одеса-Рені: де рух ускладнений
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Рух у напрямку кордону з Молдовою та Румунією 10 січня суттєво ускладнений. На окремих ділянках траси Одеса-Рені утворилися кількакілометрові черги.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на трасі Одеса-Рені

На трасі знову накопичилися черги в традиційно проблемних зонах. Найбільше авто стоїть поблизу Маяків та контрольно-пропускного пункту, який розташований у межах Нижньодністровського національного парку. Там рух майже зупинився, а колона машин розтягнулася більш ніж на кілометр.

Черги до Молдови — водії застрягли на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

У бік Орлівки ситуація також напружена. На міжнародній трасі М-15 між Татарбунаром, Броскою та Ізмаїлом фіксуються локальні затримки — вони не паралізують рух, але створюють додаткові незручності.

Черги до Молдови — водії застрягли на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На пропускному пункті "Рені — Джюрджюлешть" черг на перетин державного кордону немає. Водночас на в’їзді до України утворилася ділянка з ускладненим рухом — карти позначають її червоним кольором.

Черги до Молдови — водії застрягли на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, правила, ліміти та штрафи у 2026 під час виїзду за кордон. Також ми писали, чи можливо виїхати за кордон без броні та відстрочки.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
