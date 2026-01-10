Затори на трасі Одеса-Рені: де рух ускладнений

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Рух у напрямку кордону з Молдовою та Румунією 10 січня суттєво ускладнений. На окремих ділянках траси Одеса-Рені утворилися кількакілометрові черги.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

На трасі знову накопичилися черги в традиційно проблемних зонах. Найбільше авто стоїть поблизу Маяків та контрольно-пропускного пункту, який розташований у межах Нижньодністровського національного парку. Там рух майже зупинився, а колона машин розтягнулася більш ніж на кілометр.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

У бік Орлівки ситуація також напружена. На міжнародній трасі М-15 між Татарбунаром, Броскою та Ізмаїлом фіксуються локальні затримки — вони не паралізують рух, але створюють додаткові незручності.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На пропускному пункті "Рені — Джюрджюлешть" черг на перетин державного кордону немає. Водночас на в’їзді до України утворилася ділянка з ускладненим рухом — карти позначають її червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

