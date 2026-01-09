Затори на трасі Одеса-Рені: як уникнути затримок і де шукати свіжу інформацію дорожнього руху

Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У п’ятницю, 9 січня, на трасі Одеса-Рені в напрямку кордону з Молдовою виникли значні затори. Водночас додаток Google Maps не завжди відображає актуальний стан руху на цій ділянці дороги. Тому водіям рекомендують заздалегідь планувати свої поїздки, користуватись об’їзними шляхами та регулярно перевіряти оновлення дорожньої інформації.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На під’їзді до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" виникли значні затори. Ускладнення руху спостерагіються на виїзді з Одеси та біля Нижньодністровського парку. Час у дорозі до кордону становить 1 годину 22 хвилини Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у бік КПП "Орлівка" також ускладнений. Затори спостерігаються на під’їздах до транзитної ділянки КПП "Паланка". Проте на самому пункті пропуску "Орлівка" черг немає. Орієнтовний час проїзду маршруту перевищує 4 години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

У бік Рені рух авто проходить також з ускладненнями. Однак після проходження транзитної зони на КПП "Паланка" проїзд стає значно легшим. Загальний час у дорозі становить близько 4,5 години. Також є альтернативний маршрут, який повністью пролягає через Молдову.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, на яких КПП проїзд вільний, а на яких є затори.