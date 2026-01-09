Видео
Главная Одесса Выезд в Молдову усложнен — что происходит на трассе Одесса-Рени

Выезд в Молдову усложнен — что происходит на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 15:43
Пробки на трассе Одесса-Рени: как избежать задержек и где искать свежую информацию дорожного движения
Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В пятницу, 9 января, на трассе Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой возникли значительные пробки. В то же время приложение Google Maps не всегда отражает актуальное состояние движения на этом участке дороги. Поэтому водителям рекомендуют заранее планировать свои поездки, пользоваться объездными путями и регулярно проверять обновления дорожной информации.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На подъезде к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" возникли значительные пробки. Осложнения движения наблюдаются на выезде из Одессы и возле Нижнеднестровского парка. Время в пути до границы составляет 1 час 22 минуты.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в сторону КПП "Орловка" также затруднено. Пробки наблюдаются на подъездах к транзитному участку КПП "Паланка". Однако на самом пункте пропуска "Орловка" очередей нет. Ориентировочное время проезда маршрута превышает 4 часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

В сторону Рени движение авто проходит также с осложнениями. Однако после прохождения транзитной зоны на КПП "Паланка" проезд становится значительно легче. Общее время в пути составляет около 4,5 часа. Также есть альтернативный маршрут, который полностью пролегает через Молдову.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, на каких КПП проезд свободный, а на каких есть пробки. Также мы писали о том, какие гибридные авто с пробегом стоит избегать.

Одесса Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
