Пробки на трассе Одесса-Рени: как избежать задержек и где искать свежую информацию дорожного движения

В пятницу, 9 января, на трассе Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой возникли значительные пробки. В то же время приложение Google Maps не всегда отражает актуальное состояние движения на этом участке дороги. Поэтому водителям рекомендуют заранее планировать свои поездки, пользоваться объездными путями и регулярно проверять обновления дорожной информации.

Пробки в Молдову

На подъезде к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" возникли значительные пробки. Осложнения движения наблюдаются на выезде из Одессы и возле Нижнеднестровского парка. Время в пути до границы составляет 1 час 22 минуты. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в сторону КПП "Орловка" также затруднено. Пробки наблюдаются на подъездах к транзитному участку КПП "Паланка". Однако на самом пункте пропуска "Орловка" очередей нет. Ориентировочное время проезда маршрута превышает 4 часа.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

В сторону Рени движение авто проходит также с осложнениями. Однако после прохождения транзитной зоны на КПП "Паланка" проезд становится значительно легче. Общее время в пути составляет около 4,5 часа. Также есть альтернативный маршрут, который полностью пролегает через Молдову.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

