Пробки на трассе Одесса-Рени: где движение затруднено

Движение в направлении границы с Молдовой и Румынией 10 января существенно затруднено. На отдельных участках трассы Одесса-Рени образовались многокилометровые очереди.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

На трассе снова скопились очереди в традиционно проблемных зонах. Больше всего авто стоит вблизи Маяков и контрольно-пропускного пункта, который расположен в пределах Нижнеднестровского национального парка. Там движение почти остановилось, а колонна машин растянулась более чем на километр.

Дорога к Паланке.

В сторону Орловки ситуация также напряженная. На международной трассе М-15 между Татарбунарами, Броской и Измаилом фиксируются локальные задержки — они не парализуют движение, но создают дополнительные неудобства.

Дорога до Орловки.

На пропускном пункте "Рени — Джюрджюлешть" очередей на пересечение государственной границы нет. В то же время на въезде в Украину образовался участок с затрудненным движением — карты обозначают его красным цветом.

Дорога в Рени.

