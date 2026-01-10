Видео
Выезд в Молдову — водители застряли на трассе Одесса-Рени

Выезд в Молдову — водители застряли на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 09:17
Пробки на трассе Одесса-Рени: где движение затруднено
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Движение в направлении границы с Молдовой и Румынией 10 января существенно затруднено. На отдельных участках трассы Одесса-Рени образовались многокилометровые очереди.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на трассе Одесса-Рени

На трассе снова скопились очереди в традиционно проблемных зонах. Больше всего авто стоит вблизи Маяков и контрольно-пропускного пункта, который расположен в пределах Нижнеднестровского национального парка. Там движение почти остановилось, а колонна машин растянулась более чем на километр.

Черги до Молдови — водії застрягли на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

В сторону Орловки ситуация также напряженная. На международной трассе М-15 между Татарбунарами, Броской и Измаилом фиксируются локальные задержки — они не парализуют движение, но создают дополнительные неудобства.

Черги до Молдови — водії застрягли на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

На пропускном пункте "Рени — Джюрджюлешть" очередей на пересечение государственной границы нет. В то же время на въезде в Украину образовался участок с затрудненным движением — карты обозначают его красным цветом.

Черги до Молдови — водії застрягли на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, правила, лимиты и штрафы в 2026 при выезде за границу. Также мы писали, возможно ли выехать за границу без брони и отсрочки.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
