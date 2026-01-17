Відео
Головна Одеса В Одесі скоротили маршрути соціальних автобусів — яка причина

В Одесі скоротили маршрути соціальних автобусів — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 10:30
Соціальні автобуси в Одесі: як курсують у суботу та неділю
Соціальний автобус в Одесі. Фото ілюстративне: Facebook/Пасажирський транспорт

У суботу, 17 січня, громадський транспорт в Одесі курсує з обмеженою кількістю рейсів. У неділю соціальні автобуси взагалі не виїдуть на маршрути.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:
В Одесі скоротили маршрути соціальних автобусів — яка причина - фото 1
Маршрути соціальних автобусів. Фото: ОМР

Як курсуватимуть соціальні автобуси

У суботу, 17 січня, на кожному соціальному маршруті працюватимуть лише по 1 автобусу, на окремих — 2-4.

У неділю, 18 січня, соціальний транспорт не виходитиме на лінію.
Повноцінну роботу планують відновити з понеділка, 19 січня.

Чому в місті не працює електротранспорт

Додамо, електротранспорт в Одесі не курсує з 13 грудня через серйозні перебої з електропостачанням, спричинені російськими атаками на енергетичну інфраструктуру. Через дефіцит електроенергії місто віддає пріоритет житловим будинкам, а не руху контактної мережі.

Як працюють соціальні автобуси

Замість трамваїв і тролейбусів у місті курсують соціальні автобуси. Вони безплатні для пасажирів і покривають кілька основних напрямків, які раніше обслуговували електротранспорт. На маршрутах працюють і транспортні засоби, передані іншими громадами України — з Львова, Кропивницького, Миколаєва, Житомира, Маріуполя та інших міст.

На момент запуску їх було понад два десятки на шести маршрутах, а з часом кількість маршрутів та автобусів зростала.

Нагадаємо, сьогодні в частині Одеського регіону заплановані аварійні відключення електроенергії, водночас в деяких районах почали діяти графіки. Також ми писали, що в Одесі хочуть скоротити комендантську годину.

Одеса Одеська область автобуси громадський транспорт
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
