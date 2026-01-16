Відео
В Одесі хочуть скоротити комендантську годину — які причини

В Одесі хочуть скоротити комендантську годину — які причини

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 09:17
Комендантську годину в Одесі можуть зсунути до 01:00
Люди чекають на маршрутку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі пропонують змінити час початку комендантської години. Йдеться про зсув обмежень до 01:00. Це хочуть зробити через проблеми з транспортом після пошкодження критичної інфраструктури та складність дістатися додому вчасно.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповіла депутатка Одеської міської ради Світлана Осауленко.

Читайте також:

Змінення комендантської години

Депутатка Одеської міської ради Світлана Осауленко заявила, що нині мешканцям складно встигнути додому до початку комендантської години. Через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури в місті не працює електротранспорт, який раніше перевозив більшість пасажирів. За її словами, автобуси, запущені в аварійному режимі, лише частково вирішують проблему. Транспорту бракує, він переповнений вже на кінцевих зупинках, і люди просто не можуть сісти після роботи.

Осауленко також наголосила, що зсув комендантської години дав би мешканцям більше часу в умовах відключень світла. Люди змогли б довше перебувати в пунктах обігріву, заряджати телефони та безпечніше діставатися додому в холодний період.

Окремо депутатка зазначила, що в літній сезон така зміна могла б підтримати вечірній бізнес і внутрішній туризм. На її думку, початок комендантської години з 01:00 був би більш комфортним для Одеси.

"Я дивлюся на це позитивно. Для Одеси це і підтримка вечірнього бізнесу, і розвиток внутрішнього туризму. Я вважаю, що початок комендантської години з першої ночі був би нормальним рішенням для міста", — підсумувала депутатка.

Нагадаємо, ми повідомляли, президент Зеленський заявив, що у деяких містах можуть зняти коменданську годину. Також ми писали, що відомо про надзвичайний стан в Україні.

Одеса комендантська година Одеська область Новини Одеси відключення світла блекаут
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
