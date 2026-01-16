Комендантську годину в Одесі можуть зсунути до 01:00

Люди чекають на маршрутку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі пропонують змінити час початку комендантської години. Йдеться про зсув обмежень до 01:00. Це хочуть зробити через проблеми з транспортом після пошкодження критичної інфраструктури та складність дістатися додому вчасно.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповіла депутатка Одеської міської ради Світлана Осауленко.

Змінення комендантської години

Депутатка Одеської міської ради Світлана Осауленко заявила, що нині мешканцям складно встигнути додому до початку комендантської години. Через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури в місті не працює електротранспорт, який раніше перевозив більшість пасажирів. За її словами, автобуси, запущені в аварійному режимі, лише частково вирішують проблему. Транспорту бракує, він переповнений вже на кінцевих зупинках, і люди просто не можуть сісти після роботи.

Осауленко також наголосила, що зсув комендантської години дав би мешканцям більше часу в умовах відключень світла. Люди змогли б довше перебувати в пунктах обігріву, заряджати телефони та безпечніше діставатися додому в холодний період.

Окремо депутатка зазначила, що в літній сезон така зміна могла б підтримати вечірній бізнес і внутрішній туризм. На її думку, початок комендантської години з 01:00 був би більш комфортним для Одеси.

"Я дивлюся на це позитивно. Для Одеси це і підтримка вечірнього бізнесу, і розвиток внутрішнього туризму. Я вважаю, що початок комендантської години з першої ночі був би нормальним рішенням для міста", — підсумувала депутатка.

Нагадаємо, ми повідомляли, президент Зеленський заявив, що у деяких містах можуть зняти коменданську годину. Також ми писали, що відомо про надзвичайний стан в Україні.