Комендантский час в Одессе могут сдвинуть до 01:00

Люди ждут маршрутку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе предлагают изменить время начала комендантского часа. Речь идет о сдвиге ограничений до 01:00. Это хотят сделать из-за проблем с транспортом после повреждения критической инфраструктуры и сложности добраться домой вовремя.

Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказала депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко.

Реклама

Читайте также:

Изменение комендантского часа

Депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко заявила, что сейчас жителям сложно успеть домой до начала комендантского часа. Из-за повреждения объектов критической инфраструктуры в городе не работает электротранспорт, который ранее перевозил большинство пассажиров. По ее словам, автобусы, запущенные в аварийном режиме, лишь частично решают проблему. Транспорта не хватает, он переполнен уже на конечных остановках, и люди просто не могут сесть после работы.

Реклама

Осауленко также отметила, что сдвиг комендантского часа дал бы жителям больше времени в условиях отключений света. Люди смогли бы дольше находиться в пунктах обогрева, заряжать телефоны и безопаснее добираться домой в холодный период.

Отдельно депутат отметила, что в летний сезон такое изменение могло бы поддержать вечерний бизнес и внутренний туризм. По ее мнению, начало комендантского часа с 01:00 было бы более комфортным для Одессы.

Реклама

"Я смотрю на это положительно. Для Одессы это и поддержка вечернего бизнеса, и развитие внутреннего туризма. Я считаю, что начало комендантского часа с часу ночи было бы нормальным решением для города", — подытожила депутат.

Напомним, мы сообщали, президент Зеленский заявил, что в некоторых городах могут снять комендантский час. Также мы писали, что известно о чрезвычайном положении в Украине.