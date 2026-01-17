Видео
Главная Одесса В Одессе сократили маршруты социальных автобусов — какая причина

В Одессе сократили маршруты социальных автобусов — какая причина

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 10:30
Социальные автобусы в Одессе: как курсируют в субботу и воскресенье
Социальный автобус в Одессе. Фото иллюстративное: Facebook/Пассажирский транспорт

В субботу, 17 января, общественный транспорт в Одессе курсирует с ограниченным количеством рейсов. В воскресенье социальные автобусы вообще не выедут на маршруты.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В Одесі скоротили маршрути соціальних автобусів — яка причина - фото 1
Маршруты социальных автобусов. Фото: ОГС

Как будут курсировать социальные автобусы

В субботу, 17 января, на каждом социальном маршруте будут работать только по 1 автобусу, на отдельных — 2-4.

В воскресенье, 18 января, социальный транспорт не будет выходить на линию.
Полноценную работу планируют восстановить с понедельника, 19 января.

Почему в городе не работает электротранспорт

Добавим, электротранспорт в Одессе не курсирует с 13 декабря из-за серьезных перебоев с электроснабжением, вызванных российскими атаками на энергетическую инфраструктуру. Из-за дефицита электроэнергии город отдает приоритет жилым домам, а не движению контактной сети.

Как работают социальные автобусы

Вместо трамваев и троллейбусов в городе курсируют социальные автобусы. Они бесплатные для пассажиров и покрывают несколько основных направлений, которые ранее обслуживал электротранспорт. На маршрутах работают и транспортные средства, переданные другими громадами Украины — из Львова, Кропивницкого, Николаева, Житомира, Мариуполя и других городов.

На момент запуска их было более двух десятков на шести маршрутах, а со временем количество маршрутов и автобусов росло.

Напомним, сегодня в части Одесского региона запланированы аварийные отключения электроэнергии, в то же время в некоторых районах начали действовать графики. Также мы писали, что в Одессе хотят сократить комендантский час.

Одесса Одесская область Новости Одессы автобусы проезд общественный транспорт
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
