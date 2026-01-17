Социальные автобусы в Одессе: как курсируют в субботу и воскресенье

В Одессе сократили маршруты социальных автобусов — какая причина
В субботу, 17 января, общественный транспорт в Одессе курсирует с ограниченным количеством рейсов. В воскресенье социальные автобусы вообще не выедут на маршруты.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Как будут курсировать социальные автобусы
В субботу, 17 января, на каждом социальном маршруте будут работать только по 1 автобусу, на отдельных — 2-4.
В воскресенье, 18 января, социальный транспорт не будет выходить на линию.
Полноценную работу планируют восстановить с понедельника, 19 января.
Почему в городе не работает электротранспорт
Добавим, электротранспорт в Одессе не курсирует с 13 декабря из-за серьезных перебоев с электроснабжением, вызванных российскими атаками на энергетическую инфраструктуру. Из-за дефицита электроэнергии город отдает приоритет жилым домам, а не движению контактной сети.
Как работают социальные автобусы
Вместо трамваев и троллейбусов в городе курсируют социальные автобусы. Они бесплатные для пассажиров и покрывают несколько основных направлений, которые ранее обслуживал электротранспорт. На маршрутах работают и транспортные средства, переданные другими громадами Украины — из Львова, Кропивницкого, Николаева, Житомира, Мариуполя и других городов.
На момент запуска их было более двух десятков на шести маршрутах, а со временем количество маршрутов и автобусов росло.
Напомним, сегодня в части Одесского региона запланированы аварийные отключения электроэнергии, в то же время в некоторых районах начали действовать графики. Также мы писали, что в Одессе хотят сократить комендантский час.
