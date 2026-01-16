Аварийные отключения электроэнергии в Одесской области 16 января из-за обстрелов

Люди идут по ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В связи с критической ситуацией в энергетической системе Одесской области 16 января в части региона запланированы аварийные отключения электроэнергии. При этом в некоторых районах сегодня начали действовать графики подачи света. Причиной проблем со светом стали постоянные ракетные и дроновые атаки со стороны России на территорию Украины.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

Из‑за критического состояния энергосистемы области в некоторых районах в настоящее время проводятся аварийные отключения электроэнергии. Во время таких внеплановых выключений официально утверждённые графики не действуют, поэтому жителей призывают разумно и экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

В некоторых районах Одесской области уже введены графики плановых отключений электроэнергии. Они применяются только там, где электросети способны выдерживать нагрузку. На территориях, где оборудование не обеспечивает необходимый объём электроснабжения, продолжаются аварийные отключения. В случае улучшения ситуации другие районы Одесской области также перейдут на стабилизационные отключения по заранее установленным графикам для всех потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом и когда планируются отключения, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

