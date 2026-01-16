Одесса без света уже месяц - какие перспективы восстановления

Город при отсутствии электроэнергии. Фото: Новини.LIVE

Массированные ракетные и дроновые удары России по энергетической инфраструктуре снова поставили Одессу перед системным кризисом. Отсутствие стабильного электроснабжения для города-порта означает не только бытовые неудобства, а фактическую угрозу функционированию всей критической инфраструктуры. Свет в городе — это вода, тепло, транспорт, больницы и связь. Именно поэтому каждая новая атака по энергетике болезненно отражается на повседневной жизни одесситов.

Журналисты Новини.LIVE спросили у экс-вице-мэра Дмитрия Жемана насколько Одесса была готова к блэкаутам.

Одесса в блэкауте

В реалиях полномасштабной войны говорить о полной готовности к блэкауту — непредсказуемо. Масштаб и интенсивность атак врага меняются, а прогнозировать их наперед практически невозможно. Именно этот фактор, и является ключевой проблемой для любого города в государстве, где идет война. Даже при наличии планов и резервов обстрелы постоянно вносят свои коррективы. Поэтому заявления о "100% готовности" скорее успокаивают общество, чем отражают реальность. И Одесса здесь не исключение.

"Я не очень уверен, что можно быть на 100% готовыми к обстрелам. Какие они будут, в каком объеме — это все было неизвестно. Поэтому уже в сентябре говорить, что мы на 100% готовы, нельзя было, потому что есть фактор, на который мы никак не можем влиять", — отмечает экс-вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Экс-вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман, о готовности Одессы к массированным вражеским атакам. Фото: Новини.LIVE

Во время каждого блэкаута становится очевидно: энергетика — это фундамент всей городской жизни. Без электричества останавливаются насосы, котельные, электротранспорт и связь. Одесса, как большой город, особенно зависит от непрерывного энергоснабжения. Даже кратковременные отключения создают эффект домино, который ощущают сотни тысяч жителей. Именно поэтому дискуссия о готовности города неизбежно сводится к вопросу энергетической автономности.

"Если говорить о водоснабжении, то оно на 100% зависит от энергетики. Если не будет электроснабжения — не будет и водоснабжения. Если не будет света — не будет воды, не будет тепла, не будет ничего", — отмечает экс-вице-мэр.

Очереди к бюветам в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Как пояснил эксперт, готовность города следует оценивать не по отчетам, а по фактическим возможностям резервного питания. Речь идет не только о наличии генераторов, а о реальной способности системы работать автономно длительное время. По его словам, в Одессе декларировали создание дополнительных источников генерации, однако на практике эти решения не были полностью реализованы. В результате чиновники вынуждены действовать в режиме аварийного реагирования, а не системной защиты. Фактически стратегическая подготовка была отложена. Сейчас же главная задача — пережить зиму с минимальными потерями.

Работа электротранспорта

Отдельное внимание эксперт уделяет ситуации с электротранспортом, который в периоды отключений фактически останавливается. По его словам, городской электротранспорт — это сложный многоуровневый механизм, который не терпит длительного простоя. Речь идет не только о вагонах, но и о контактных сетях, подстанциях, депо и персонале. Длительная остановка приводит к технической деградации всей системы. А ее восстановление требует значительно больше времени и ресурсов, чем поддержание минимальной работы. Именно этого, по мнению Жемана, и не было учтено.

"Это как живой организм, который нельзя остановить. Перезапуск будет очень тяжелым, и чем дольше он стоит, тем сложнее его запускать. Нужно было оставлять хотя бы 10-15% мощности, чтобы система жила", — отмечает эксперт.

Трамвай на рельсах. Фото: Новини.LIVE

Бывший вице-мэр отмечает: контактная сеть и подвижной состав должны постоянно находиться под нагрузкой. Иначе техника начинает выходить из строя, а персонал теряет навыки оперативной работы. В случае резкого запуска система просто не выдержит нагрузки. Это означает большие расходы, аварии и дефицит транспорта на маршрутах. Фактически город может столкнуться с транспортным коллапсом уже после формального возобновления движения. И этот риск, по словам эксперта, недооценивают.

"Если завтра запускаться, то на линию выйдет очень немного техники. Нужно время и большие ресурсы, чтобы вернуться хотя бы к тому уровню, который был до остановки", — объясняет экс-вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Синий трамвай на маршруте. Фото: Новини.LIVE

Еще одна проблема, о которой говорят значительно реже, — это люди. Коммунальные предприятия Одессы много лет держались на опытных специалистах и целых трудовых династиях. Когда система не работает, эти люди остаются без стабильного дохода. В условиях войны они вынуждены искать альтернативную работу. И с каждым месяцем простоя риск потери кадров только растет. А без них восстановление инфраструктуры может стать почти невозможным.

"Если предприятие не работает, семья остается без денег. Люди уходят. Если будет серьезный отток кадров, я не понимаю, как это можно быстро восстановить, потому что менять их просто некем", — предостерегает экс-вице-мэр.

Электротранспорт стоит из-за отсутствия электроэнергии. Фото: Новини.LIVE

Именно поэтому, полная остановка инфраструктуры — стратегически ошибочный путь. Даже в условиях войны система должна работать хотя бы минимально. Это дает шанс на более быстрое восстановление и сохранение специалистов.

Худший сценарий для Одессы

Худший сценарий для Одессы, по словам эксперта, напрямую связан с полной потерей электроснабжения. В таком случае город может остаться без воды, тепла и базовых сервисов. Именно поэтому ключевой задачей он называет развитие малой, рассредоточенной генерации. Она менее уязвима к атакам и дает больше шансов на выживание городской системы. Однако реализация такого подхода требует времени и ресурсов. И откладывать это решение дальше — опасно.

"Нужна дополнительная малая генерация в городе, потому что то, что по периметру, враг уже научился уничтожать", — отмечает Жеман.

Генератор возле магазина. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все риски и сложности, экс-вице-мэр убежден: Одесса способна выстоять. История города уже не раз доказывала его стойкость. Сегодня Одесса снова проходит сложный этап, который станет частью ее опыта. И этот опыт, убежден эксперт, сделает город сильнее.

"Худшего сценария в Одессе не будет. Это особый город и особые люди. Одесса видела еще и не такое. И это мы тоже переживем", — заключает экс-вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Экс-вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман, об одесситах. Фото: Новини.LIVE

Одесса вынуждена действовать в режиме выживания, реагируя на удары здесь и сейчас, вместо того, чтобы работать на опережение. При этом город сохраняет главный ресурс — людей, которые даже в самых сложных условиях держат инфраструктуру на минимальном, но жизнеспособном уровне. Опыт этой зимы должен стать не только испытанием, но и уроком: без системных инвестиций в энергетическую автономность следующие удары врага каждый раз будут возвращать Одессу в режим кризиса.

