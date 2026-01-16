Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса уже месяц без света — какие перспективы на конец зимы

Одесса уже месяц без света — какие перспективы на конец зимы

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 06:33
Одесса без света уже месяц - какие перспективы восстановления
Город при отсутствии электроэнергии. Фото: Новини.LIVE

Массированные ракетные и дроновые удары России по энергетической инфраструктуре снова поставили Одессу перед системным кризисом. Отсутствие стабильного электроснабжения для города-порта означает не только бытовые неудобства, а фактическую угрозу функционированию всей критической инфраструктуры. Свет в городе — это вода, тепло, транспорт, больницы и связь. Именно поэтому каждая новая атака по энергетике болезненно отражается на повседневной жизни одесситов.

Журналисты Новини.LIVE спросили у экс-вице-мэра Дмитрия Жемана насколько Одесса была готова к блэкаутам.

Реклама
Читайте также:

Одесса в блэкауте

В реалиях полномасштабной войны говорить о полной готовности к блэкауту — непредсказуемо. Масштаб и интенсивность атак врага меняются, а прогнозировать их наперед практически невозможно. Именно этот фактор, и является ключевой проблемой для любого города в государстве, где идет война. Даже при наличии планов и резервов обстрелы постоянно вносят свои коррективы. Поэтому заявления о "100% готовности" скорее успокаивают общество, чем отражают реальность. И Одесса здесь не исключение.

"Я не очень уверен, что можно быть на 100% готовыми к обстрелам. Какие они будут, в каком объеме  это все было неизвестно. Поэтому уже в сентябре говорить, что мы на 100% готовы, нельзя было, потому что есть фактор, на который мы никак не можем влиять", — отмечает экс-вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Одеса вже місяць світла — чи було місто готове до масованих атак - фото 1
Экс-вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман, о готовности Одессы к массированным вражеским атакам. Фото: Новини.LIVE

Во время каждого блэкаута становится очевидно: энергетика — это фундамент всей городской жизни. Без электричества останавливаются насосы, котельные, электротранспорт и связь. Одесса, как большой город, особенно зависит от непрерывного энергоснабжения. Даже кратковременные отключения создают эффект домино, который ощущают сотни тысяч жителей. Именно поэтому дискуссия о готовности города неизбежно сводится к вопросу энергетической автономности.

"Если говорить о водоснабжении, то оно на 100% зависит от энергетики. Если не будет электроснабжения  не будет и водоснабжения. Если не будет света  не будет воды, не будет тепла, не будет ничего", — отмечает экс-вице-мэр.

Одеса вже місяць світла — чи було місто готове до масованих атак - фото 2
Очереди к бюветам в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Как пояснил эксперт, готовность города следует оценивать не по отчетам, а по фактическим возможностям резервного питания. Речь идет не только о наличии генераторов, а о реальной способности системы работать автономно длительное время. По его словам, в Одессе декларировали создание дополнительных источников генерации, однако на практике эти решения не были полностью реализованы. В результате чиновники вынуждены действовать в режиме аварийного реагирования, а не системной защиты. Фактически стратегическая подготовка была отложена. Сейчас же главная задача — пережить зиму с минимальными потерями.

Работа электротранспорта

Отдельное внимание эксперт уделяет ситуации с электротранспортом, который в периоды отключений фактически останавливается. По его словам, городской электротранспорт — это сложный многоуровневый механизм, который не терпит длительного простоя. Речь идет не только о вагонах, но и о контактных сетях, подстанциях, депо и персонале. Длительная остановка приводит к технической деградации всей системы. А ее восстановление требует значительно больше времени и ресурсов, чем поддержание минимальной работы. Именно этого, по мнению Жемана, и не было учтено.

"Это как живой организм, который нельзя остановить. Перезапуск будет очень тяжелым, и чем дольше он стоит, тем сложнее его запускать. Нужно было оставлять хотя бы 10-15% мощности, чтобы система жила", — отмечает эксперт.

Одеса вже місяць світла — чи було місто готове до масованих атак - фото 3
Трамвай на рельсах. Фото: Новини.LIVE

Бывший вице-мэр отмечает: контактная сеть и подвижной состав должны постоянно находиться под нагрузкой. Иначе техника начинает выходить из строя, а персонал теряет навыки оперативной работы. В случае резкого запуска система просто не выдержит нагрузки. Это означает большие расходы, аварии и дефицит транспорта на маршрутах. Фактически город может столкнуться с транспортным коллапсом уже после формального возобновления движения. И этот риск, по словам эксперта, недооценивают.

"Если завтра запускаться, то на линию выйдет очень немного техники. Нужно время и большие ресурсы, чтобы вернуться хотя бы к тому уровню, который был до остановки", — объясняет экс-вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Одеса вже місяць світла — чи було місто готове до масованих атак - фото 4
Синий трамвай на маршруте. Фото: Новини.LIVE

Еще одна проблема, о которой говорят значительно реже, — это люди. Коммунальные предприятия Одессы много лет держались на опытных специалистах и целых трудовых династиях. Когда система не работает, эти люди остаются без стабильного дохода. В условиях войны они вынуждены искать альтернативную работу. И с каждым месяцем простоя риск потери кадров только растет. А без них восстановление инфраструктуры может стать почти невозможным.

"Если предприятие не работает, семья остается без денег. Люди уходят. Если будет серьезный отток кадров, я не понимаю, как это можно быстро восстановить, потому что менять их просто некем", — предостерегает экс-вице-мэр.

Одеса вже місяць світла — чи було місто готове до масованих атак - фото 5
Электротранспорт стоит из-за отсутствия электроэнергии. Фото: Новини.LIVE

Именно поэтому, полная остановка инфраструктуры — стратегически ошибочный путь. Даже в условиях войны система должна работать хотя бы минимально. Это дает шанс на более быстрое восстановление и сохранение специалистов.

Худший сценарий для Одессы

Худший сценарий для Одессы, по словам эксперта, напрямую связан с полной потерей электроснабжения. В таком случае город может остаться без воды, тепла и базовых сервисов. Именно поэтому ключевой задачей он называет развитие малой, рассредоточенной генерации. Она менее уязвима к атакам и дает больше шансов на выживание городской системы. Однако реализация такого подхода требует времени и ресурсов. И откладывать это решение дальше — опасно.

"Нужна дополнительная малая генерация в городе, потому что то, что по периметру, враг уже научился уничтожать", — отмечает Жеман.

Одеса вже місяць світла — чи було місто готове до масованих атак - фото 6
Генератор возле магазина. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все риски и сложности, экс-вице-мэр убежден: Одесса способна выстоять. История города уже не раз доказывала его стойкость. Сегодня Одесса снова проходит сложный этап, который станет частью ее опыта. И этот опыт, убежден эксперт, сделает город сильнее.

"Худшего сценария в Одессе не будет. Это особый город и особые люди. Одесса видела еще и не такое. И это мы тоже переживем", — заключает экс-вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Одеса вже місяць світла — чи було місто готове до масованих атак - фото 7
Экс-вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман, об одесситах. Фото: Новини.LIVE

Одесса вынуждена действовать в режиме выживания, реагируя на удары здесь и сейчас, вместо того, чтобы работать на опережение. При этом город сохраняет главный ресурс — людей, которые даже в самых сложных условиях держат инфраструктуру на минимальном, но жизнеспособном уровне. Опыт этой зимы должен стать не только испытанием, но и уроком: без системных инвестиций в энергетическую автономность следующие удары врага каждый раз будут возвращать Одессу в режим кризиса.

Ранее мы писали, что Россия испытывает ударами по Одессе новый тип дронов с ракетами. А также, о том в каких районах Одессы массированное отключение водоснабжения.

Одесса водоснабжение теплоснабжение Новости Одессы свет блэкаут
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации