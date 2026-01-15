Видео
Україна
Главная Одесса Новый вид шахедов с ракетами в РФ — угроза для Одесчины

Новый вид шахедов с ракетами в РФ — угроза для Одесчины

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 09:15
Шахеды с ракетами: новая воздушная угроза для Одесской области
Ракета, которая была на "шахеде". Фото иллюстративное: Сергей Флеш

Российские войска начали экспериментировать с новой модификацией дронов-камикадзе. Речь идет о "Шахедах", оснащенных ракетами класса воздух-воздух. Такие беспилотники уже второй раз зафиксировали в небе над Украиной. Для юга и в частности Одесской области это может означать новый уровень воздушной опасности.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также:

Новая модификация

Россияне все чаще пытаются усилить ударные дроны, устанавливая на "Шахеды" ракету Р-60, предназначенную для воздушного боя. По информации профильных экспертов, ракету крепят сверху планера беспилотника. Дальность ее пуска составляет до 7-8 километров. Сам дрон имеет две камеры, а управление и передача видео осуществляются через китайский меш-модем. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объясняет, что таким образом враг пытается противодействовать украинской авиации, которая эффективно уничтожает дроны-камикадзе.

"Это попытка россиян бороться с нашей авиацией, которая очень хорошо уничтожает шахэды. Пока что с их стороны это выглядит как этап исследований, потому что практического массового применения мы не видим", — отметил он.

По словам Братчука, Россия способна быстро масштабировать подобные разработки, ведь ее военная экономика это позволяет. Именно поэтому юг Украины, в частности Одесская область, остается зоной повышенного риска — здесь враг часто испытывает новые типы вооружения.

Угроза гражданским

Эксперименты с новыми дронами сопровождаются активной информационной кампанией, которую Россия забрасывает и в украинское пространство. В то же время для гражданского населения юга правила безопасности остаются неизменными.

"Для гражданских алгоритм действий очень прост — идти в укрытие. А дело военных — это все сбивать", — подчеркнул Сергей Братчук.

Он добавляет, что украинские инженеры уже активно работают над противодействием таким модернизированным "Шахедам". Главная задача — обезвреживать их еще на начальном этапе, не давая возможности применить ракеты. Перерастет ли этот эксперимент в массовую угрозу для Одесской области, будет зависеть от того, сможет ли враг наладить стабильное производство и применение нового типа дронов.

Напомним, мы сообщали, что во Львове обломки дрона упали рядом с памятником Бандере. Также мы писали о том, сколько целей этой ночью сбили силы ПВО.

Одесса Одесская область Новости Одессы угроза Шахед дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
