Шахеди з ракетами: нова повітряна загроза для Одещини

Російські війська почали експериментувати з новою модифікацією дронів-камікадзе. Йдеться про "Шахеди", оснащені ракетами класу повітря–повітря. Такі безпілотники вже вдруге зафіксували в небі над Україною. Для півдня та зокрема Одещини це може означати новий рівень повітряної небезпеки.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Нова модифікація

Росіяни дедалі частіше намагаються посилити ударні дрони, встановлюючи на "Шахеди" ракету Р-60, призначену для повітряного бою. За інформацією профільних експертів, ракету кріплять зверху планера безпілотника. Дальність її пуску становить до 7–8 кілометрів. Сам дрон має дві камери, а управління і передача відео здійснюються через китайський меш-модем. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснює, що таким чином ворог намагається протидіяти українській авіації, яка ефективно знищує дрони-камікадзе.

"Це спроба росіян боротися з нашою авіацією, яка дуже добре знищує шахеди. Поки що з їхнього боку це виглядає як етап досліджень, бо практичного масового застосування ми не бачимо", — зазначив він.

За словами Братчука, Росія здатна швидко масштабувати подібні розробки, адже її військова економіка це дозволяє. Саме тому південь України, зокрема Одещина, залишається зоною підвищеного ризику — тут ворог часто випробовує нові типи озброєння.

Загроза цивільним

Експерименти з новими дронами супроводжуються активною інформаційною кампанією, яку Росія закидає і в український простір. Водночас для цивільного населення півдня правила безпеки залишаються незмінними.

"Для цивільних алгоритм дій дуже простий — йти в укриття. А справа військових — це все збивати", — наголосив Сергій Братчук.

Він додає, що українські інженери вже активно працюють над протидією таким модернізованим "Шахедам". Головне завдання — знешкоджувати їх ще на початковому етапі, не даючи можливості застосувати ракети. Чи переросте цей експеримент у масову загрозу для Одещини, залежатиме від того, чи зможе ворог налагодити стабільне виробництво і застосування нового типу дронів.

