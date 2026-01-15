Отключение воды в Одессе и области: когда восстановят водоснабжение

Масштабное отключение воды в Одессе — как работают бюветы
Сегодня, 15 января, в Одессе масштабное отключение воды из-за аварийных и плановых ремонтных работ. Специалисты работают над устранением неисправностей, водоснабжение планируют восстановить к вечеру. Однако сроки могут меняться в зависимости от хода работ.
Об этом сообщает "Инфоксводоканал".
Где нет воды в Одессе
- 1-й, 2-й и 3-й переулок Кандинского,
- ул. Планетная,
- ул. Рясная.
Отключение до 14:00.
- ул. Львовская,
- ул. Академика Сахарова, 38-42,
- ул. Семена Палия, 123,
- ул. Ярослава Баиса, 2-25.
Отключение до 15:00.
- ул. Чубаевская,
- ул. Кольцевая,
- ул. Урожайная,
- ул. Цветочная,
- ул. Фонтанская дорога, 20-60,
- ул. Георгая Липского,
- ул. Одесской общины.
Отключение до 17:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Напомним, мы сообщали о том, сколько будет стоить 1 кВт-ч электричества в Украине с 1 февраля. Также мы писали о том, какие изменения в тарифах Vodafone начали действовать.
Читайте Новини.LIVE!