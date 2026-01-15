Видео
Главная Одесса Масштабное отключение воды в Одессе — как работают бюветы

Масштабное отключение воды в Одессе — как работают бюветы

Дата публикации 15 января 2026 13:05
Отключение воды в Одессе и области: когда восстановят водоснабжение
Люди набирают воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 15 января, в Одессе масштабное отключение воды из-за аварийных и плановых ремонтных работ. Специалисты работают над устранением неисправностей, водоснабжение планируют восстановить к вечеру. Однако сроки могут меняться в зависимости от хода работ.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал".

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

  • 1-й, 2-й и 3-й переулок Кандинского,
  • ул. Планетная,
  • ул. Рясная.

Отключение до 14:00.

  • ул. Львовская,
  • ул. Академика Сахарова, 38-42,
  • ул. Семена Палия, 123,
  • ул. Ярослава Баиса, 2-25.

Отключение до 15:00.

  • ул. Чубаевская,
  • ул. Кольцевая,
  • ул. Урожайная,
  • ул. Цветочная,
  • ул. Фонтанская дорога, 20-60,
  • ул. Георгая Липского,
  • ул. Одесской общины.

Отключение до 17:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будет стоить 1 кВт-ч электричества в Украине с 1 февраля. Также мы писали о том, какие изменения в тарифах Vodafone начали действовать.

