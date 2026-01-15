Отключение воды в Одессе и области: когда восстановят водоснабжение

Люди набирают воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 15 января, в Одессе масштабное отключение воды из-за аварийных и плановых ремонтных работ. Специалисты работают над устранением неисправностей, водоснабжение планируют восстановить к вечеру. Однако сроки могут меняться в зависимости от хода работ.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал".

Где нет воды в Одессе

1-й, 2-й и 3-й переулок Кандинского,

ул. Планетная,

ул. Рясная.

Отключение до 14:00.

ул. Львовская,

ул. Академика Сахарова, 38-42,

ул. Семена Палия, 123,

ул. Ярослава Баиса, 2-25.

Отключение до 15:00.

ул. Чубаевская,

ул. Кольцевая,

ул. Урожайная,

ул. Цветочная,

ул. Фонтанская дорога, 20-60,

ул. Георгая Липского,

ул. Одесской общины.

Отключение до 17:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

