Відключення води в Одесі та області: коли відновлять водопостачання

Люди набирають воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 січня, в Одесі масштабне відключення води через аварійні та планові ремонтні роботи. Фахівці працюють над усуненням несправностей, водопостачання планують відновити до вечора. Однак терміни можуть змінюватися в залежності від перебігу робіт.

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

Реклама

Читайте також:

Де немає води в Одесі

1-й, 2-й та 3-й пров. Кандинського,

вул. Планетна,

вул. Рясна.

Відключення до 14:00.

вул. Львівська,

вул. Академіка Сахарова, 38-42,

вул. Семена Палія, 123,

вул. Ярослава Баїса, 2-25.

Відключення до 15:00.

вул. Чубаївська,

вул. Кільцева,

вул. Врожайна,

вул. Квіткова,

вул. Фонтанська дорога, 20-60,

вул. Георгая Липського,

вул. Одеської громади.

Відключення до 17:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме 1 кВт-год електрики в Україні з 1 лютого. Також ми писали про те, які зміни в тарифах Vodafone почали діяти.