Відключення води в Одесі та області: коли відновлять водопостачання

Масштабне відключення води в Одесі — як працюють бювети
Сьогодні, 15 січня, в Одесі масштабне відключення води через аварійні та планові ремонтні роботи. Фахівці працюють над усуненням несправностей, водопостачання планують відновити до вечора. Однак терміни можуть змінюватися в залежності від перебігу робіт.
Про це повідомляє "Інфоксводоканал".
Де немає води в Одесі
- 1-й, 2-й та 3-й пров. Кандинського,
- вул. Планетна,
- вул. Рясна.
Відключення до 14:00.
- вул. Львівська,
- вул. Академіка Сахарова, 38-42,
- вул. Семена Палія, 123,
- вул. Ярослава Баїса, 2-25.
Відключення до 15:00.
- вул. Чубаївська,
- вул. Кільцева,
- вул. Врожайна,
- вул. Квіткова,
- вул. Фонтанська дорога, 20-60,
- вул. Георгая Липського,
- вул. Одеської громади.
Відключення до 17:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети в Одесі
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
