Одеса без світла вже місяць — які перспективи відновлення

Місто при відсутності електроенергії. Фото: Новини.LIVE

Масовані ракетні та дронові удари Росії по енергетичній інфраструктурі знову поставили Одесу перед системною кризою. Відсутність стабільного електропостачання для міста-порту означає не лише побутові незручності, а фактичну загрозу функціонуванню всієї критичної інфраструктури. Світло у місті, — це вода, тепло, транспорт, лікарні та зв’язок. Саме тому кожна нова атака по енергетиці болісно відбивається на повсякденному житті одеситів.

Журналісти Новини.LIVE запитали в ексвіцемера Дмитрія Жемана наскільки Одеса була готова до блекаутів.

Одеса у блекауті

У реаліях повномасштабної війни говорити про повну готовність до блекауту — непередбачувано. Масштаб і інтенсивність атак ворога змінюються, а прогнозувати їх наперед практично неможливо. Саме цей фактор, і є ключовою проблемою для будь-якого міста в державі де йде війна. Навіть за наявності планів і резервів обстріли постійно вносять свої корективи. Тому заяви про "100% готовність" радше заспокоюють суспільство, ніж відображають реальність. І Одеса тут не виняток.

"Я не дуже впевнений, що можна бути на 100% готовими до обстрілів. Які вони будуть, у якому обсязі — це все було невідомо. Тому вже у вересні казати, що ми на 100% готові, не можна було, бо є фактор, на який ми ніяк не можемо впливати", — зазначає ексвіцемер Одеси Дмитро Жеман.

Ексвіцемер Одеси Дмитро Жеман, про готовність Одеси до масованих ворожих атак. Фото: Новини.LIVE

Під час кожного блекауту стає очевидно: енергетика — це фундамент усього міського життя. Без електрики зупиняються насоси, котельні, електротранспорт і зв’язок. Одеса, як велике місто, особливо залежить від безперервного енергопостачання. Навіть короткотривалі відключення створюють ефект доміно, який відчувають сотні тисяч мешканців. Саме тому дискусія про готовність міста неминуче зводиться до питання енергетичної автономності.

"Якщо казати про водопостачання, то воно на 100% залежить від енергетики. Якщо не буде електропостачання — не буде і водопостачання. Якщо не буде світла — не буде води, не буде тепла, не буде нічого", — наголошує ексвіцемер.

Черги до бюветів в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Як пояснив експерт, готовність міста варто оцінювати не за звітами, а за фактичними можливостями резервного живлення. Ідеться не лише про наявність генераторів, а про реальну здатність системи працювати автономно тривалий час. За його словами, в Одесі декларували створення додаткових джерел генерації, однак на практиці ці рішення не були повністю реалізовані. У результаті чиновники змушені діяти в режимі аварійного реагування, а не системного захисту. Фактично стратегічна підготовка була відкладена. Зараз же головне завдання — пережити зиму з мінімальними втратами.

Робота електротранспорту

Окрему увагу експерт приділяє ситуації з електротранспортом, який у періоди відключень фактично зупиняється. За його словами, міський електротранспорт — це складний багаторівневий механізм, що не терпить тривалого простою. Йдеться не лише про вагони, а й про контактні мережі, підстанції, депо та персонал. Тривала зупинка призводить до технічної деградації всієї системи. А її відновлення потребує значно більше часу й ресурсів, ніж підтримка мінімальної роботи. Саме цього, на думку Жемана, і не було враховано.

"Це як живий організм, який не можна зупинити. Перезапуск буде дуже важким, і чим довше він стоїть, тим складніше його запускати. Потрібно було залишати хоча б 10–15% потужності, щоб система жила", — зазначає експерт.

Трамвай на колії. Фото: Новини.LIVE

Колишній віцемер наголошує: контактна мережа та рухомий склад мають постійно перебувати під навантаженням. Інакше техніка починає виходити з ладу, а персонал втрачає навички оперативної роботи. У разі різкого запуску система просто не витримає навантаження. Це означає великі витрати, аварії та дефіцит транспорту на маршрутах. Фактично місто може зіткнутися з транспортним колапсом уже після формального відновлення руху. І цей ризик, за словами експерта, недооцінюють.

"Якщо завтра запускатися, то на лінію вийде дуже небагато техніки. Потрібен час і великі ресурси, щоб повернутися хоча б до того рівня, який був до зупинки", — пояснює ексвіцемер Одеси Дмитро Жеман.

Синій трамвай на маршруті. Фото: Новини.LIVE

Ще одна проблема, про яку говорять значно рідше, — це люди. Комунальні підприємства Одеси багато років трималися на досвідчених фахівцях і цілих трудових династіях. Коли система не працює, ці люди залишаються без стабільного доходу. В умовах війни вони змушені шукати альтернативну роботу. І з кожним місяцем простою ризик втрати кадрів лише зростає. А без них відновлення інфраструктури може стати майже неможливим.

"Якщо підприємство не працює, родина залишається без грошей. Люди йдуть. Якщо буде серйозний відтік кадрів, я не розумію, як це можна швидко відновити, бо міняти їх просто ніким", — застерігає ексвіцемер.

Електротранспорт стоїть з-за відсутності електроенергії. Фото: Новини.LIVE

Саме тому, повна зупинка інфраструктури — стратегічно хибний шлях. Навіть в умовах війни система має працювати хоча б мінімально. Це дає шанс на швидше відновлення й збереження фахівців.

Найгірший сценарій для Одеси

Найгірший сценарій для Одеси, за словами експерта, напряму пов’язаний із повною втратою електропостачання. У такому разі місто може залишитися без води, тепла та базових сервісів. Саме тому ключовим завданням він називає розвиток малої, розосередженої генерації. Вона менш уразлива до атак і дає більше шансів на виживання міської системи. Проте реалізація такого підходу потребує часу й ресурсів. І відкладати це рішення далі — небезпечно.

"Потрібна додаткова мала генерація в місті, бо те, що по периметру, ворог уже навчився знищувати", — наголошує Жеман.

Генератор біля магазину. Фото: Новини.LIVE

Попри всі ризики й складнощі, ексвіцемер переконаний: Одеса здатна вистояти. Історія міста вже не раз доводила його стійкість. Сьогодні Одеса знову проходить складний етап, який стане частиною її досвіду. І цей досвід, переконаний експерт, зробить місто сильнішим.

"Найгіршого сценарію в Одесі не буде. Це особливе місто й особливі люди. Одеса бачила ще й не таке. І це ми теж переживемо", — підсумовує ексвіцемер Одеси Дмитро Жеман.

Ексвіцемер Одеси Дмитро Жеман, про одеситів. Фото: Новини.LIVE

Одеса змушена діяти в режимі виживання, реагуючи на удари тут і зараз, замість працювати на випередження. Водночас місто зберігає головний ресурс — людей, які навіть у найскладніших умовах тримають інфраструктуру на мінімальному, але життєздатному рівні. Досвід цієї зими має стати не лише випробуванням, а й уроком: без системних інвестицій в енергетичну автономність наступні удари ворога щоразу повертатимуть Одесу в режим кризи.

