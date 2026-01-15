Блэкауты в Одессе - готовы ли одесситы покидать город из-за отключений света

Люди идут по Дерибасовской в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Последние недели для Одессы снова отмечены регулярными обстрелами энергетической инфраструктуры. Отключения света, тепла и перебои с водоснабжением стали привычным фоном для жизни горожан. В этих условиях все чаще возникает вопрос: стоит ли оставаться в городе и как адаптироваться к новой реальности.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, планируют ли они выезжать и какие решения находят, чтобы пережить сложный период.

Обстрелы Одессы

Многие жители города признаются, что несмотря на все трудности не видят необходимости покидать Одессу. Люди стараются не поддаваться панике и находить простые бытовые решения. Для кого-то отключения не стали критическими, ведь свет исчезает ненадолго или же есть возможность переждать их вне дома.

"Нет, я не планирую выезжать. У меня свет редко выключают. А как выключают, тогда что-то выдумываем, водичку греем на плите, что-то такое. Ничего такого страшного, в кафе ходим поесть, везде есть свои плюсы", — говорит Виктория.

Одесситка Виктория о выезде из Одессы. Фото: Новини.LIVE

Некоторые отмечают, что из-за работы большую часть времени проводят вне дома. Для них бытовые неудобства не являются определяющими факторами для смены места жительства. Свет в квартире становится менее важным, когда день проходит на работе или в дороге.

"Нет, не планирую уезжать. Да мы постоянно на работе, поэтому мне свет как-то дома, если честно, не очень нужен", — отмечает Елена.

Местная жительница Елена о работе во время блэкаута. Фото: Новини.LIVE

Повербанк и экофлоу

Часть одесситов подходит к ситуации максимально практично и готовится к отключениям заранее. Люди покупают зарядные станции, повербанк, планируют рабочие процессы в соответствии с графиками. Для них адаптация стала вопросом организации, а не страха.

"Нет, не будем выезжать. Повербанк, экофло, планируем заранее рабочую неделю. Да, приспосабливаемся как-то", — говорит Лада.

Одесситка Лада о приспособлении к отключениям. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто трезво оценивает ситуацию и не строит иллюзий относительно быстрого улучшения. Они понимают, что война продолжается, а значит стабильности ждать не стоит. Поэтому главная стратегия — приспособление к обстоятельствам. Бытовые мелочи становятся важными для сохранения ощущения контроля над жизнью.

"Нет, не будем выезжать. Приспосабливаемся, повербанки, одеяла, в принципе, все в порядке. Но пока страна-террорист существует, лучше не будет. Поэтому приспосабливаемся, как можем", — отмечает Виктория.

Местная жительница Виктория о стране агрессора. Фото: Новини.LIVE

Одесса — родной дом

Старшее поколение одесситов часто сравнивает нынешнюю ситуацию с тяжелыми периодами прошлого. Люди вспоминают экономические кризисы и годы нестабильности, которые уже приходилось переживать. По их мнению, нынешние испытания — еще один этап, который нужно пройти. Главным условием они считают веру в лучшее и мир.

"Нет, конечно не поеду. Мы 90-е годы пережили, переживем и это. Дай Бог мира нам всем", — говорит Ольга.

Одесситка Ольга о тяжелых 90-х. Фото: Новини.LIVE

Для многих жителей решение оставаться в Одессе имеет принципиальный характер. Город для них — это дом, который не хочется покидать даже в самые сложные времена. Люди говорят о привязанности, любви и ответственности за место, где живут. Именно это заставляет их оставаться, несмотря на все риски.

"Нет, мы не уедем из Одессы. Из Одессы мы любим свой город. Принципиально, это наш город. Мы любим его", — говорят Евгения и Лидия.

Местные жительницы Евгения и Лидия о выезде из города. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на постоянные обстрелы и нестабильную работу энергетической системы, большинство одесситов не рассматривают возможность выезда из города. Люди учатся жить в условиях отключений, находят бытовые решения и поддерживают друг друга. Для кого-то это вопрос привычки и опыта пережитых кризисов, для кого-то — сознательный выбор оставаться дома несмотря на страх.

