Одесская область под ударами РФ: риски для энергосистемы

Россия целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре юга Украины, в частности Одесской области. Цель атак — ослабить энергосистему региона и усложнить поставки света и тепла. Из-за недостатка мощностей ситуация с каждым ударом ухудшается.

Об этом в эфире "КИЕВ24" заявил энергетический эксперт Владимир Омельченко.

Удары по свету

Одесская область остается одним из ключевых регионов, по которым Россия пытается нанести максимальный удар через энергетику. Эти атаки сосредоточены на важных энергоузлах, обеспечивающих стабильное электроснабжение области. Повреждение этих объектов создает риск длительных отключений света и тепла для жителей региона.

По оценке эксперта, одна из целей российских атак — максимально усложнить работу энергосистемы Одесской области и усилить ее зависимость от аварийных режимов. Из-за этого регион может оказаться в условиях дефицита электроэнергии, особенно в периоды пиковой нагрузки. Каждый новый удар уменьшает резервы и усложняет восстановление сетей.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что такая тактика была прогнозируемой еще осенью. По его словам, Россия стремится оставить людей без света и тепла, спровоцировать социальное напряжение и дестабилизировать ситуацию в регионах, в частности в Одесской области. Он отмечает, что в энергосистеме уже ощущается острая нехватка мощностей.

"Они это делают, чтобы дестабилизировать всю энергетическую систему, чтобы люди остались без тепла и без электроэнергии, и создался в стране хаос. Политическая дестабилизация, люди начали давить на власть, чтобы заставили идти на те условия, которые предложил Путин", — отметил Омельченко.

