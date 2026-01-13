Відео
Головна Одеса Удари по енергетиці Одещини — яка мета росіян

Удари по енергетиці Одещини — яка мета росіян

Дата публікації: 13 січня 2026 15:57
Одещина під ударами РФ: ризики для енергосистеми
Зруйнована підстанція на Одещині. Фото: скриншот з відео

Росія цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі півдня України, зокрема Одеської області. Мета атак — послабити енергосистему регіону та ускладнити постачання світла і тепла. Через нестачу потужностей ситуація з кожним ударом погіршується.

Про це в ефірі "КИЇВ24" заявив енергетичний експерт Володимир Омельченко.

Удари по світлу

Одещина залишається одним із ключових регіонів, по яких Росія намагається завдати максимального удару через енергетику. Ці атаки зосереджені на важливих енерговузлах, що забезпечують стабільне електропостачання області. Пошкодження цих об’єктів створює ризик тривалих відключень світла і тепла для мешканців регіону.

За оцінкою експерта, одна з цілей російських атак — максимально ускладнити роботу енергосистеми Одещини та посилити її залежність від аварійних режимів. Через це регіон може опинятися в умовах дефіциту електроенергії, особливо в періоди пікового навантаження. Кожен новий удар зменшує резерви та ускладнює відновлення мереж. Д

иректор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що така тактика була прогнозованою ще восени. За його словами, Росія прагне залишити людей без світла і тепла, спровокувати соціальну напругу та дестабілізувати ситуацію в регіонах, зокрема на Одещині. Він наголошує, що в енергосистемі вже відчувається гостра нестача потужностей.

"Вони це роблять, щоб дестабілізувати всю енергетичну систему, щоб люди залишились без тепла і без електроенергії, і створився в країні хаос. Політична дестабілізація, люди почали тиснути на владу, щоб змусили йти на ті умови, які запропонував Путін", — зазначив Омельченко.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому на Одещині й досі немає графіків світла. Також ми писали про те, що через ворожі атаки в регіоні почастішали відключення.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
