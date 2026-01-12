Атака на енергетику Одеси: тисячі родин без світла

Пошкоджений об'єкт енергетики. Фото ілюстративне: ДТЕК

Уночі 12 січня російські війська завдали удару по енергетичних об’єктах в Одеському районі. Під атакою опинилися мережі ДТЕК Одеські електромережі та ще однієї компанії. Через значні пошкодження без електропостачання залишилися десятки тисяч споживачів. Енергетики вже працюють над відновленням, однак ремонт потребує часу.

Про це повідомили в ДТЕК.

Ситуація зі світлом

Внаслідок бойових дій тимчасово без світла залишаються близько 33,5 тисячі родин в Одеському районі області, зокрема й в Одесі. Пошкодження обладнання серйозні, тож повернення електропостачання відбувається поетапно. Аварійно-відновлювальні бригади розпочали роботи одразу після дозволу від рятувальників та військових. Енергетики наголошують, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в домівки.

Через удари по енергосистемі в регіоні можливі вимушені аварійні відключення. Такі обмеження застосовують, щоб не допустити масштабних аварій у разі перевантаження мереж. Прогнозувати їх неможливо — відключення скасовують після стабілізації ситуації. Енергетики просять жителів відповідально користуватися електроприладами та не вмикати їх одночасно. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та прискорить відновлення.

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що через складну ситуацію в енергосистемі регіону запроваджено аварійні відключення електроенергії. Під час таких екстрених відключень стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям рекомендують економно використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі через проблеми зі світлом не працює електротранспорт — на маршрутах курсують соціальні автобуси. Також ми писали про те, як у Києві сьогодні вимикатимуть світло.