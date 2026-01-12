Відео
Головна Одеса В Одесі запускають ще один безкоштовний автобусний маршрут

В Одесі запускають ще один безкоштовний автобусний маршрут

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 09:40
Соціальні автобуси в Одесі: запустили новий маршрут
Соціальний автобус в Одесі. Фото ілюстративне: Миколаївська міська рада

В Одесі запрацював ще один соціальний маршрут. Він з’єднує Заставу-1 з парком імені Тараса Шевченка та дублює тролейбус №3. На лінії працюють два автобуси. Водночас у місті продовжують курсувати й інші безоплатні громадські транспорти.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Новий маршрут

Новий маршрут "Застава-1 — парк ім. Т. Шевченка" покликаний забезпечити зручне сполучення між житловими районами та центром міста. Автобуси курсують за соціальним графіком і є безоплатними для всіх пасажирів. Маршрут дублює тролейбус №3 і став ще одним елементом міської соціальної транспортної мережі.

Окрім нового напрямку, в Одесі продовжують курсувати й інші соціальні автобуси. Вони дублюють трамвайні та тролейбусні маршрути або працюють на час їхньої зупинки. Чинні соціальні маршрути:

  • "просп. Свободи — вул. Архітекторська" (дублює трамвай №27);
  • "вул. Канатна (Куликове поле) — 14 ст. Великого Фонтану" (трамвай №17);
  • "вул. Архітекторська — Залізничний вокзал" (трамваї №7 та №26);
  • "вул. Інглезі — вул. Рішельєвська" (замість тролейбуса №9);
  • "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади" (на час зупинки трамваїв №1 і №7);
  • "вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна";
  • "Тираспольське шосе (Два стовпи) — вул. Дігтярна".

Робота інформцентру

З 12 січня також почав роботу інформаційний центр, де можна отримати дані про схеми руху, графіки та час роботи соціальних автобусів, а також залишити скарги чи пропозиції. Диспетчери працюють з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00 за телефонами (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі перенавчають водіїв електротранспорту через брак фахівців. Також ми писали про те, чи буде сьогодні курсувати електротранспорт у Києві.

Одеса Одеська область Новини Одеси автобуси громадський транспорт трамвай тролейбуси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
