Соціальні автобуси в Одесі: запустили новий маршрут

В Одесі запрацював ще один соціальний маршрут. Він з’єднує Заставу-1 з парком імені Тараса Шевченка та дублює тролейбус №3. На лінії працюють два автобуси. Водночас у місті продовжують курсувати й інші безоплатні громадські транспорти.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Новий маршрут

Новий маршрут "Застава-1 — парк ім. Т. Шевченка" покликаний забезпечити зручне сполучення між житловими районами та центром міста. Автобуси курсують за соціальним графіком і є безоплатними для всіх пасажирів. Маршрут дублює тролейбус №3 і став ще одним елементом міської соціальної транспортної мережі.

Окрім нового напрямку, в Одесі продовжують курсувати й інші соціальні автобуси. Вони дублюють трамвайні та тролейбусні маршрути або працюють на час їхньої зупинки. Чинні соціальні маршрути:

"просп. Свободи — вул. Архітекторська" (дублює трамвай №27);

"вул. Канатна (Куликове поле) — 14 ст. Великого Фонтану" (трамвай №17);

"вул. Архітекторська — Залізничний вокзал" (трамваї №7 та №26);

"вул. Інглезі — вул. Рішельєвська" (замість тролейбуса №9);

"Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади" (на час зупинки трамваїв №1 і №7);

"вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна";

"Тираспольське шосе (Два стовпи) — вул. Дігтярна".

Робота інформцентру

З 12 січня також почав роботу інформаційний центр, де можна отримати дані про схеми руху, графіки та час роботи соціальних автобусів, а також залишити скарги чи пропозиції. Диспетчери працюють з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00 за телефонами (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77.

