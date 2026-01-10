В Одесі водіїв трамваїв переучують на автобуси

Чоловік за кермом автобуса. Фото ілюстративне: ОМР

В Одесі через транспортну кризу водіїв електротранспорту терміново переучують на автобуси. Людей не вистачає, тому місто змінює спеціалізацію кадрів, щоб закрити маршрути.

Про це повідомили під час засідання комісії з питань транспорту та дорожнього господарства Одеської міської ради.

Водіїв електротранспорту переводять на автобуси

Під час засідання повідомили, що водіїв електротранспорту направили на спеціальне навчання. Йдеться про десятки водіїв, які раніше працювали на трамваях і тролейбусах.

"КП ОМЕТ направило на перекваліфікацію 35 водіїв", — зазначили на засіданні.

Після завершення курсів вони зможуть працювати на автобусних маршрутах і закрити дефіцит кадрів. Зараз водії автобусів працюють у виснажливому режимі.

"Водії здійснюють перевезення майже по 14-16 годин в день. В 6 ранку виїжджають, о 8 вечора заїжджають", — повідомили представники автопідприємства.

Через брак персоналу графіки часто збиваються, а пасажири змушені довго чекати транспорт.

Автобуси великі, а досвідчених водіїв мало

Додаткова складність — самі автобуси. Для керування такими машинами потрібна окрема категорія та великий досвід, якого бракує.

"Автобуси такі 18-метрові, і знайти водіїв на них складно", — пояснили на комісії.

Зараз в Одесі працюють 42 автобуси, хоча потенційно можуть вийти на лінію до 57. Після завершення навчання 35 водіїв електротранспорту місто планує випустити на маршрути ще кілька автобусів. Це має частково зняти навантаження з чинних екіпажів і скоротити інтервали руху.

