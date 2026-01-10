У Пересипському районі Одеси відкрили Пункт незламності

Пункт незламності в Одесі. Фото: ОМР

У Пересипському районі Одеси запрацював новий пункт незламності від ДСНС. Тут можна зігрітися, підзарядити телефон і випити гарячий напій.

Про це у суботу, 10 січня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Ліжка в пункті обігріву в Одесі. Фото: ОМР

Де працює новий пункт обігріву

Мобільний пункт обігріву розгорнули за адресою:

вул. Чорноморського козацтва, 88. Він працює цілодобово з урахуванням комендантської години.

Його облаштували рятувальники ДСНС, щоб підтримати мешканців під час холодів. Усередині є тепло, електроживлення для зарядки гаджетів і гарячі напої.

Пункт забезпечений усім необхідним для автономної роботи, тому може працювати навіть у складних умовах.

Пункт обігріву на Куликовому полі

Окрім Пересипського району, в Одесі продовжує працювати ще один Пункт обігріву — на Куликовому полі. Туди також можуть звернутися всі, кому потрібно зігрітися або перепочити.

Нагадаємо, Одесу завтра накриває небезпечна стихія. Школи у місті перейшли на дистанційне навчання.