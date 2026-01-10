Відео
Головна Одеса В Одесі розгортають пункти обігріву — де вже працють

В Одесі розгортають пункти обігріву — де вже працють

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 14:44
У Пересипському районі Одеси відкрили Пункт незламності
Пункт незламності в Одесі. Фото: ОМР

У Пересипському районі Одеси запрацював новий пункт незламності від ДСНС. Тут можна зігрітися, підзарядити телефон і випити гарячий напій.

Про це у суботу, 10 січня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:
Ліжка в пункті обігріву
Ліжка в пункті обігріву в Одесі. Фото: ОМР

Де працює новий пункт обігріву

Мобільний пункт обігріву розгорнули за адресою:
вул. Чорноморського козацтва, 88. Він працює цілодобово з урахуванням комендантської години.

Його облаштували рятувальники ДСНС, щоб підтримати мешканців під час холодів. Усередині є тепло, електроживлення для зарядки гаджетів і гарячі напої.

Пункт забезпечений усім необхідним для автономної роботи, тому може працювати навіть у складних умовах.

Пункт обігріву на Куликовому полі

Окрім Пересипського району, в Одесі продовжує працювати ще один Пункт обігріву — на Куликовому полі. Туди також можуть звернутися всі, кому потрібно зігрітися або перепочити.

Нагадаємо, Одесу завтра накриває небезпечна стихія. Школи у місті перейшли на дистанційне навчання.

Одеса негода Одеська область зима Новини Харкова пункт обігріву
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
