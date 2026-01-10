У Пересипському районі Одеси відкрили Пункт незламності

В Одесі розгортають пункти обігріву — де вже працють
У Пересипському районі Одеси запрацював новий пункт незламності від ДСНС. Тут можна зігрітися, підзарядити телефон і випити гарячий напій.
Про це у суботу, 10 січня, повідомили в Одеській міській раді.
Де працює новий пункт обігріву
Мобільний пункт обігріву розгорнули за адресою:
вул. Чорноморського козацтва, 88. Він працює цілодобово з урахуванням комендантської години.
Його облаштували рятувальники ДСНС, щоб підтримати мешканців під час холодів. Усередині є тепло, електроживлення для зарядки гаджетів і гарячі напої.
Пункт забезпечений усім необхідним для автономної роботи, тому може працювати навіть у складних умовах.
Пункт обігріву на Куликовому полі
Окрім Пересипського району, в Одесі продовжує працювати ще один Пункт обігріву — на Куликовому полі. Туди також можуть звернутися всі, кому потрібно зігрітися або перепочити.
Нагадаємо, Одесу завтра накриває небезпечна стихія. Школи у місті перейшли на дистанційне навчання.
Читайте Новини.LIVE!