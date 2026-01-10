Дистанційне навчання в школах Одеси — чому

Школярі на уроці. Фото ілюстративне: УНІАН

Одеські школи тимчасово змінюють формат навчання. Через погіршення погодних умов з 12 січня учні навчатимуться онлайн, а в закладах працюватимуть чергові групи.

Про це у суботу, 10 січня, повідомили в Одеській міській раді.

Допис міськради. Фото: скриншот з Telegram

Школярі Одеси навчатимуться дистанційно

За даними міськради, за рекомендацією Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, з 12 по 19 січня 2026 року навчання проходитиме онлайн. Уроки можуть проводити як у прямому ефірі, так і в записі. Таке рішення ухвалили після опитування батьків і з урахуванням прогнозу синоптиків.

Чергові групи в школах та садках

Водночас у закладах організують роботу чергових груп і класів. Це потрібно для дітей, які не мають змоги залишатися вдома або потребують нагляду.

У міськраді також додали, що інформацію про конкретний режим роботи кожної школи батькам повідомлять через офіційні канали зв’язку.

У міськраді також додали, що інформацію про конкретний режим роботи кожної школи батькам повідомлять через офіційні канали зв'язку.