Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Школи Одеси переходять на дистанційку — які причини

Школи Одеси переходять на дистанційку — які причини

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 12:45
Дистанційне навчання в школах Одеси — чому
Школярі на уроці. Фото ілюстративне: УНІАН

Одеські школи тимчасово змінюють формат навчання. Через погіршення погодних умов з 12 січня учні навчатимуться онлайн, а в закладах працюватимуть чергові групи.

Про це у суботу, 10 січня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама
Читайте також:
Школи Одеси переходять на дистанційку — які причини - фото 1
Допис міськради. Фото: скриншот з Telegram

Школярі Одеси навчатимуться дистанційно

За даними міськради, за рекомендацією Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, з 12 по 19 січня 2026 року навчання проходитиме онлайн. Уроки можуть проводити як у прямому ефірі, так і в записі. Таке рішення ухвалили після опитування батьків і з урахуванням прогнозу синоптиків.

Чергові групи в школах та садках

Водночас у закладах організують роботу чергових груп і класів. Це потрібно для дітей, які не мають змоги залишатися вдома або потребують нагляду.

У міськраді також додали, що інформацію про конкретний режим роботи кожної школи батькам повідомлять через офіційні канали зв’язку.

Нагадаємо, в Одесі призначили нового директора департаменту освіти і науки міськради. Також ми писали, чи планують мешканці Одеси зимову відпустку цього року та на який бюджет вони орієнтуються.

Одеса діти Одеська область Новини Одеси школярі школа
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації