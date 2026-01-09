Зимова відпустка в Україні 2026 — як її проводять одесити

Одесити гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи в життя українців. Попри постійну напругу й стрес, війна забрала чи не одне з найважливіших — повноцінний відпочинок. Адже офіційних святкових вихідних, як у мирні часи, більше не передбачено. Раніше люди могли заздалегідь планувати зустрічі з рідними або час для себе, зараз це в минулому. Війна, економічна нестабільність та обмежені ресурси змушують українців обережно планувати навіть короткі перерви в роботі.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися, чи планують мешканці Одеси зимову відпустку цього року та на який бюджет вони орієнтуються.

Відпустка раз на рік

Для багатьох одеситів можливість відпочинок протягом року обмежується лише одним періодом. Людмила розповідає, що свою відпустку вона вже використала восени, тож на зиму жодних планів не залишилося. У нинішніх умовах доводиться відмовлятися від додаткових поїздок.

"Ні, не плануємо. Тому що відпустка була восени. Лише одна в рік", — каже Людмила.

Одеситка Людмила про відпустку. Фото: Новини.LIVE

Оксана також не бачить можливості для зимової відпустки. Вона пояснює, що її чоловік уже скористався відпочинком раніше, тож на холодний сезон нічого не планували. Водночас родина не відмовляється від ідеї поїхати кудись пізніше, якщо ситуація дозволить.

"Ні, на жаль, не плануємо, бо в чоловіка вже була відпустка. Може, на весні", — говорить Оксана.

Місцева жителька Оксана про плани на весну. Фото: Новини.LIVE

Невелика відпустка

Анна — одна з небагатьох, хто все ж планує зимову відпустку. Вона зазначає, що це не буде класичний відпочинок із подорожами чи курортами, а швидше сімейна поїздка з особистого приводу. За її словами, бюджет також буде обмеженим, без надмірних витрат.

"Відпустку, так, плануємо. Поїдемо на день народження до куми. На це, тисяч десять хоча б планую витратити", — каже Анна.

Одеситка Анна про поїздку. Фото: Новини.LIVE

Робота замість відпустки

Олександра відверто зізнається, що про зимовий відпочинок навіть не замислюється. За її словами, нині вона повністю зосереджена на роботі, і брати паузу просто немає можливості.

"Ні, не планую. Бо ще багато роботи", — зазначає Олександра.

Місцева жителька Олександра про роботу. Фото: Новини.LIVE

Юлія вже перебуває у відпустці, однак назвати її типовим відпочинком складно. Вона пояснює, що не планує подорожей або додаткових витрат, адже цей час використовує для відновлення сил і спілкування з родиною.

"Я вже у відпустці. Витрачу дуже мало, майже нічого. Це моя робоча відпустка, тому відпочиваю від роботи та проводжу час з сім’єю", — розповідає Юлія.

Одеситка Юлія про відпочинок з сім'єю. Фото: Новини.LIVE

А ось, Ольга працює вчителькою, тож зимові канікули не сприймає як повноцінну відпустку. Вона пояснює, що цей період не передбачає подорожей або змін обстановки. За її словами, взимку вона не планує нікуди їхати, адже для цього просто немає умов.

"Ні, не планую. Тому що у нас канікули, я вчитель, у мене немає куди планувати", — каже Ольга.

Місцева жителька Ольга про канікули. Фото: Новини.LIVE

Відпочинок влітку

Катя зізнається, що зимові поїздки їй не до вподоби. Холодна погода та складні умови для пересування не мотивують її планувати відпочинок у цей сезон. Вона віддає перевагу теплішому періоду року, коли подорожі здаються приємнішими. Щодо бюджету — усе залежатиме від обставин.

"Ні, не люблю зиму, холодно кудись їхати. А ось на початку літа можна. Бюджет — по-різному, як піде", — говорить Катерина.

Одеситка Катерина з подругою про плани на відпустку. Фото: Новини.LIVE

Для більшості одеситів зимова відпустка цього року не є пріоритетом. Люди або вже використали свої дні відпочинку, або відкладають подорожі через роботу, фінансові обмеження чи небажання їхати взимку. Навіть ті, хто планує відпустку, обирають максимально прості й бюджетні варіанти. У нинішніх реаліях відволіктися від роботи для багатьох — це не поїздка, а можливість побути вдома й відновити сили поруч із близькими.

