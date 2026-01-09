Видео
Главная Одесса Зимние отпуска 2026 — как будут отдыхать одесситы

Зимние отпуска 2026 — как будут отдыхать одесситы

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 18:52
Зимний отпуск в Украине 2026 — как его проводят одесситы
Одесситы гуляют возле моря. Фото: Новини.LIVE

Полномасштабное вторжение внесло свои коррективы в жизнь украинцев. Несмотря на постоянное напряжение и стресс, война забрала едва ли не одно из важнейших — полноценный отдых. Ведь официальных праздничных выходных, как в мирные времена, больше не предусмотрено. Раньше люди могли заранее планировать встречи с родными или время для себя, сейчас это в прошлом. Война, экономическая нестабильность и ограниченные ресурсы заставляют украинцев осторожно планировать даже короткие перерывы в работе.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались, планируют ли жители Одессы зимний отпуск в этом году и на какой бюджет они ориентируются.

Отпуск раз в год

Для многих одесситов возможность отдых в течение года ограничивается только одним периодом. Людмила рассказывает, что свой отпуск она уже использовала осенью, поэтому на зиму никаких планов не осталось. В нынешних условиях приходится отказываться от дополнительных поездок.

"Нет, не планируем. Потому что отпуск был осенью. Только один в год", — говорит Людмила.

Чи планують одесити зимову відпустку і скільки готові витратити - фото 1
Одесситка Людмила об отпуске. Фото: Новини.LIVE

Оксана также не видит возможности для зимнего отпуска. Она объясняет, что ее муж уже воспользовался отдыхом раньше, поэтому на холодный сезон ничего не планировали. В то же время семья не отказывается от идеи поехать куда-то позже, если ситуация позволит.

"Нет, к сожалению, не планируем, потому что у мужа уже был отпуск. Может, весной", — говорит Оксана.

Чи планують одесити зимову відпустку і скільки готові витратити - фото 2
Местная жительница Оксана о планах на весну. Фото: Новини.LIVE

Небольшой отпуск

Анна — одна из немногих, кто все же планирует зимний отпуск. Она отмечает, что это не будет классический отдых с путешествиями или курортами, а скорее семейная поездка по личному поводу. По ее словам, бюджет также будет ограниченным, без чрезмерных расходов.

"Отпуск, да, планируем. Поедем на день рождения к куме. На это, тысяч десять хотя бы планирую потратить", — говорит Анна.

Чи планують одесити зимову відпустку і скільки готові витратити - фото 3
Одесситка Анна о поездке. Фото: Новини.LIVE

Работа вместо отпуска

Александра откровенно признается, что о зимнем отдыхе даже не задумывается. По ее словам, сейчас она полностью сосредоточена на работе, и брать паузу просто нет возможности.

"Нет, не планирую. Потому что еще много работы", — отмечает Александра.

Чи планують одесити зимову відпустку і скільки готові витратити - фото 4
Местная жительница Александра о работе. Фото: Новини.LIVE

Юлия уже находится в отпуске, однако назвать его типичным отдыхом сложно. Она объясняет, что не планирует путешествий или дополнительных расходов, ведь это время использует для восстановления сил и общения с семьей.

"Я уже в отпуске. Потрачу очень мало, почти ничего. Это мой рабочий отпуск, поэтому отдыхаю от работы и провожу время с семьей", — рассказывает Юлия.

Чи планують одесити зимову відпустку і скільки готові витратити - фото 5
Одесситка Юлия об отдыхе с семьей. Фото: Новини.LIVE

А вот, Ольга работает учительницей, поэтому зимние каникулы не воспринимает как полноценный отпуск. Она объясняет, что этот период не предусматривает путешествий или смены обстановки. По ее словам, зимой она не планирует никуда ехать, ведь для этого просто нет условий.

"Нет, не планирую. Потому что у нас каникулы, я учитель, у меня нет куда планировать", — говорит Ольга.

Чи планують одесити зимову відпустку і скільки готові витратити - фото 6
Местная жительница Ольга о каникулах. Фото: Новини.LIVE

Отдых летом

Катя признается, что зимние поездки ей не по душе. Холодная погода и сложные условия для передвижения не мотивируют ее планировать отдых в этот сезон. Она предпочитает более теплый период года, когда путешествия кажутся более приятными. Относительно бюджета — все будет зависеть от обстоятельств.

"Нет, не люблю зиму, холодно куда-то ехать. А вот в начале лета можно. Бюджет  по-разному, как пойдет", — говорит Екатерина.

Чи планують одесити зимову відпустку і скільки готові витратити - фото 7
Одесситка Екатерина с подругой о планах на отпуск. Фото: Новини.LIVE

Для большинства одесситов зимний отпуск в этом году не является приоритетом. Люди или уже использовали свои дни отдыха, или откладывают путешествия из-за работы, финансовых ограничений или нежелания ехать зимой. Даже те, кто планирует отпуск, выбирают максимально простые и бюджетные варианты. В нынешних реалиях отвлечься от работы для многих — это не поездка, а возможность побыть дома и восстановить силы рядом с близкими.

Ранее мы писали, об ожиданиях одесситов от 2026 года, на что надеются горожане. А также, о том закончится ли война в Украине в этом году.

Одесса отдых деньги опрос зима Новости Одессы туризм
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
