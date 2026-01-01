Видео
Главная Одесса Ожидания от нового 2026 года — на что надеются одесситы

Ожидания от нового 2026 года — на что надеются одесситы

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 18:47
Каким будет 2026 год в Украине — главные надежды и ожидания одесситов
Люди на набережной в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Новый год для украинцев это прежде всего надежда на то, что все будет иначе и плохое останется в прошлом. Многие загадывают желание и верят — оно обязательно сбудется. И это несмотря на постоянные атаки со стороны россиян, для которых новогодняя ночь стала еще одной попыткой запугать и навредить обычным мирным жителям.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, с какими надеждами и ожиданиями они встретили 2026 год.

Читайте также:

Окончание войны

В ответах горожан звучит усталость, но одновременно — осторожная надежда, что новый год принесет переломные изменения. Для многих это не о резких поворотах судьбы, а о базовых вещах: безопасности, внутреннем спокойствии и возможности планировать жизнь хотя бы на несколько месяцев вперед. Именно поэтому большинство так или иначе сводятся к теме мира и завершения войны.

"Ожидаю, как и каждый новый год, окончания войны и мира", — говорит Жанна.

Втома, надія і трансформація — що одесити вкладають у 2026 рік - фото 1
Одесситка Жанна об окончании войны в Украине. Фото: Новини.LIVE

Похожее настроение прослеживается и в ответе Аллы, которая не скрывает своих приоритетов. Для женщины, как и для многих других, вопрос безопасности стоит значительно выше материальных или карьерных целей. В этих словах — стремление к простому и одновременно недостижимому спокойствию.

"Мира, мира и только мира. Самое главное, что нам сейчас нужно", — говорит Алла.

Втома, надія і трансформація — що одесити вкладають у 2026 рік - фото 2
Местная жительница Алла о мире в Украине. Фото: Новини.LIVE

Год трансформаций

Впрочем, наряду с общенациональными ожиданиями звучат и личные стремления. Даже в сложных условиях люди не отказываются от желания развиваться и искать себя. Для многих самореализация становится способом удержаться психологически и не останавливаться. Это стремление часто рождается именно в кризисные периоды, когда появляется потребность переосмыслить собственный путь.

"Я больше всего стремлюсь самореализоваться лучше по жизни", — делится София.

Втома, надія і трансформація — що одесити вкладають у 2026 рік - фото 3
Одесситка София о самореализации. Фото: Новини.LIVE

О более глубоких изменениях говорит Зоя, называя этот год годом трансформации. В ее словах чувствуется не только ожидание изменений, но и наблюдение за состоянием общества. Женщина обращает внимание на злость и истощение людей, которые стали следствием длительного стресса. По ее словам, война повлияла даже на способность чувствовать праздничное настроение.

"Я ожидаю, что год будет трансформации. И главное, очень хочется, чтобы закончилась война", — отмечает Зоя.

Втома, надія і трансформація — що одесити вкладають у 2026 рік - фото 4
Местная жительница Зоя о трансформации. Фото: Новини.LIVE

Год без ожиданий

Еще одну важную грань общественных настроений озвучивает Маргарита — усталость от ожиданий. Поэтому даже на новый год, она не ставит высоких ставок. Ее слова звучат как проявление глубокой усталости и эмоционального выгорания. Они показывают, что наряду с надеждой в обществе существует и ощущение пустоты и отсутствия веры в изменения.

"От этого года я ничего не ожидаю, почему-то прям совсем", — признается Маргарита.

Втома, надія і трансформація — що одесити вкладають у 2026 рік - фото 5
Одесситка Маргарита об ожиданиях от 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Итак, ответы одесситов четко определяют главное настроение на 2026 год — это не предвкушение праздника, а глубокое внутреннее ожидание изменений. Для большинства людей новый год ассоциируется прежде всего с надеждой на мир и завершение войны, без этого любые планы теряют смысл. Эта палитра мнений отражает реальное состояние общества, которое живет в условиях длительного напряжения. И несмотря на усталость и скепсис, сам факт разговора о будущем свидетельствует: одесситы все еще ищут опору и надеются, что 2026 год принесет хотя бы базовое — мир и возможность просто жить.

Ранее мы писали, о пожеланиях которые одесситы желали на 2026 год. А также, о том сколько в этом году стоило встретить праздник дома.

Одесса опрос Новый год Новости Одессы война в Украине пожелания праздник Новый год 2026
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
