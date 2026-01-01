Два года после массированной атаки дронов на Одессу

Вторая годовщина новогоднего обстрела Одессы — как это было
Сегодня исполняется два года с одной массированной атаки на Одессу. В новогоднюю ночь город несколько часов находился под ударом российских дронов-камикадзе. БпЛА были направлены по жилым кварталам и мирным жителям.
Журналисты Новини.LIVE вспоминают события той ночи и то, как одесситы пережили масштабный обстрел.
Новогодняя атака
В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года армия РФ атаковала Одесскую область дронами типа Shahed. Воздушная тревога продолжалась часами. Силы обороны Украины уничтожили над областью 28 вражеских беспилотников. Один из сбитых дронов с неповрежденной боевой частью влетел в квартиру в жилом комплексе. Его обезвреживали специальные службы.
Тот обстрел унес жизнь 15-летнего парня. Во время атаки он находился на балконе. Еще трех человек госпитализировали с ранениями и ожогами. Четырем пострадавшим медики оказали помощь на месте.
Из-за падения обломков сбитых дронов в разных районах Одессы повреждения получили три многоэтажки и три частных дома. Также пострадали хозяйственные постройки и автомобили. Отдельно зафиксировали попадание одного из "шахедов" в припортовый терминал.
Что известно об атаке
Тревогу объявили 31 декабря 2023 года. Воздушные силы сообщали о движении дронов в направлении Одесской области. В 23:34 прозвучали первые взрывы, вероятно работа ПВО. После 01:00 стало известно о попадании в жилой дом. Отбой объявили в 02:36.
