Главная Одесса Вторая годовщина новогоднего обстрела Одессы — как это было

Вторая годовщина новогоднего обстрела Одессы — как это было

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 10:51
Два года после массированной атаки дронов на Одессу
Дом, поврежденный в результате атаки. Фото: Новини.LIVE

Сегодня исполняется два года с одной массированной атаки на Одессу. В новогоднюю ночь город несколько часов находился под ударом российских дронов-камикадзе. БпЛА были направлены по жилым кварталам и мирным жителям.

Журналисты Новини.LIVE вспоминают события той ночи и то, как одесситы пережили масштабный обстрел. 

Читайте также:

Новогодняя атака

В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года армия РФ атаковала Одесскую область дронами типа Shahed. Воздушная тревога продолжалась часами. Силы обороны Украины уничтожили над областью 28 вражеских беспилотников. Один из сбитых дронов с неповрежденной боевой частью влетел в квартиру в жилом комплексе. Его обезвреживали специальные службы.

Друга річниця атаки на Одесу
Дом, в котором погиб подросток. Фото: Новини.LIVE

Тот обстрел унес жизнь 15-летнего парня. Во время атаки он находился на балконе. Еще трех человек госпитализировали с ранениями и ожогами. Четырем пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Друга річниця атаки на Одесу
Выбитые окна в многоэтажке. Фото: Новини.LIVE

Из-за падения обломков сбитых дронов в разных районах Одессы повреждения получили три многоэтажки и три частных дома. Также пострадали хозяйственные постройки и автомобили. Отдельно зафиксировали попадание одного из "шахедов" в припортовый терминал.

Друга річниця атаки на Одесу
Последствия падения обломков дрона. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Тревогу объявили 31 декабря 2023 года. Воздушные силы сообщали о движении дронов в направлении Одесской области. В 23:34 прозвучали первые взрывы, вероятно работа ПВО. После 01:00 стало известно о попадании в жилой дом. Отбой объявили в 02:36.

Друга річниця атаки на Одесу
Поврежденный, в результате атаки, дом. Фото: Новини.LIVE
Друга річниця атаки на Одесу
Обломки выбитых венков. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 1 января 2026 года россияне атаковали Одессу дронами. Также мы писали, что 1 января в Одесской области прогремели взрывы.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
