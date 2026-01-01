Два роки після масованої атаки дронів на Одесу

Друга річниця новорічного обстрілу Одеси — як це було
Сьогодні минає два роки від однієї масованих атак на Одесу. У новорічну ніч місто кілька годин перебувало під ударом російських дронів-камікадзе. БпЛА були спрямовані по житлових кварталах і мирних мешканцях.
Журналісти Новини.LIVE згадують події тієї ночі та те, як одесити пережили масштабний обстріл.
Новорічна атака
У ніч з 31 грудня 2023 року на 1 січня 2024 року армія РФ атакувала Одещину дронами типу Shahed. Повітряна тривога тривала годинами. Сили оборони України знищили над областю 28 ворожих безпілотників. Один зі збитих дронів із неушкодженою бойовою частиною влетів у квартиру в житловому комплексі. Його знешкоджували спеціальні служби.
Той обстріл забрав життя 15-річного хлопця. Під час атаки він перебував на балконі. Ще трьох людей госпіталізували з пораненнями та опіками. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці.
Через падіння уламків збитих дронів у різних районах Одеси пошкоджень зазнали три багатоповерхівки та три приватні будинки. Також постраждали господарські споруди й автомобілі. Окремо зафіксували влучання одного з "шахедів" у припортовий термінал.
Що відомо про атаку
Тривогу оголосили 31 грудня 2023 року. Повітряні сили повідомляли про рух дронів у напрямку Одещини. О 23:34 пролунали перші вибухи, ймовірно робота ППО. Після 01:00 стало відомо про влучання у житловий будинок. Відбій оголосили о 02:36.
