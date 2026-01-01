Два роки після масованої атаки дронів на Одесу

Будинок, пошкоджений внаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні минає два роки від однієї масованих атак на Одесу. У новорічну ніч місто кілька годин перебувало під ударом російських дронів-камікадзе. БпЛА були спрямовані по житлових кварталах і мирних мешканцях.

Журналісти Новини.LIVE згадують події тієї ночі та те, як одесити пережили масштабний обстріл.

Новорічна атака

У ніч з 31 грудня 2023 року на 1 січня 2024 року армія РФ атакувала Одещину дронами типу Shahed. Повітряна тривога тривала годинами. Сили оборони України знищили над областю 28 ворожих безпілотників. Один зі збитих дронів із неушкодженою бойовою частиною влетів у квартиру в житловому комплексі. Його знешкоджували спеціальні служби.

Будинок, в якому загинув підліток. Фото: Новини.LIVE

Той обстріл забрав життя 15-річного хлопця. Під час атаки він перебував на балконі. Ще трьох людей госпіталізували з пораненнями та опіками. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці.

Вибиті вікна у багатоповерхівці. Фото: Новини.LIVE

Через падіння уламків збитих дронів у різних районах Одеси пошкоджень зазнали три багатоповерхівки та три приватні будинки. Також постраждали господарські споруди й автомобілі. Окремо зафіксували влучання одного з "шахедів" у припортовий термінал.

Наслідки падіння уламків дрона. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Тривогу оголосили 31 грудня 2023 року. Повітряні сили повідомляли про рух дронів у напрямку Одещини. О 23:34 пролунали перші вибухи, ймовірно робота ППО. Після 01:00 стало відомо про влучання у житловий будинок. Відбій оголосили о 02:36.

Пошкоджений, внаслідок атаки, будинок. Фото: Новини.LIVE

Уламки вибитих вінок. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідломляли, що у ніч на 1 січня 2026 року росіяни атакували Одесу дронами. Також ми писали, що 1 січня на Одещині пролунали вибухи.