Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Встреча Нового года 2026 — сколько планируют потратить одесситы

Встреча Нового года 2026 — сколько планируют потратить одесситы

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 21:36
Новый год 2026 в Одессе — сколько одесситы потратят на празднование
Люди возле елки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В преддверии Нового года вопрос расходов становится одним из самых актуальных для украинцев. В условиях войны, роста цен и нестабильной экономической ситуации многие семьи меняют подход к празднованию: кто-то сокращает бюджет, кто-то отказывается от шумных застолий, а некоторые наоборот стараются позволить себе немного больше — ради ощущения праздника.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, сколько денег они планируют потратить на новогодние празднования в этом году.

Реклама
Читайте также:

Новый год в Одессе

Наталья приехала в Одессу специально, чтобы встретить Новый год. Она говорит, что заранее заложила для себя определенный бюджет и не планирует жестко себя ограничивать. Для нее важно не только накрыть стол, но и почувствовать атмосферу праздника. В то же время женщина подчеркивает, что ее расходы продуманные и не спонтанные.

"Я приехала в Одессу, чтобы отпраздновать Новый год. Где-то около 500 или больше тысячи гривен в день, мой бюджет", — говорит Наталья.

Скільки одесити планують витратити на святкування Нового року - фото 1
Туристка Наталья об отдыхе в Одессе, фото: Новости.LIVE

Расходы на новый год

Лидия рассказывает, что большинство продуктов в их семье — собственного производства, поэтому расходы на новогодний стол будут умеренными. Она отмечает, что без традиционных блюд праздник для них не праздник, даже несмотря на все трудности. Семья планирует накрыть классический новогодний стол с шампанским, рыбой и несколькими деликатесами.

"Я думаю, может, тысячу-две максимум потратим. Купим шампанское, икру, какие-то деликатесы. Обязательно будет оливье, шуба, рыбка, овощи и фрукты. Раз в год без этого не можем", — рассказывает Лидия.

Скільки одесити планують витратити на святкування Нового року - фото 2
Местная жительница Лидия о расходах. Фото: Новини.LIVE

А вот Ирина признается, что в этом году решила максимально упростить празднование. Она говорит, что ей с дочкой не нужно много, а стоять у плиты желания нет. Вместо традиционных приготовлений семья планирует что-то заказать — без сложного меню и лишних затрат.

"Вообще минимум. Нам с дочерью много не нужно. Готовить ничего не планирую. Что-то закажем, просто еще не решили, что именно", — говорит Ирина.

Скільки одесити планують витратити на святкування Нового року - фото 3
Одесситка Ирина о планах на Новый год. Фото: Новини.LIVE

Новый год с родными

София отмечает, что основные средства в этом году пошли не на стол, а на подарки. По ее словам, только на них она уже потратила более двух тысяч гривен. Сам Новый год девушка планирует встречать у родителей, где поможет с приготовлением блюд. Окончательный бюджет празднования будут определять уже вместе.

"Я уже потратила более двух тысяч гривен - и это только на подарки. А на Новый год еду к родителям, помогу им готовить, тогда и решим, что будет на столе", — рассказывает София.

Скільки одесити планують витратити на святкування Нового року - фото 4
Студентка София с подругой о расходах на праздник. Фото: Новини.LIVE

Ее тезка, другая София говорит, что в этом году не планирует организовывать новогодний стол самостоятельно. Она также предпочитает празднование с родными, поэтому едет к родителям, поэтому все расходы и подготовка будут зависеть от семьи. В таком формате празднования, финансовый вопрос отходит на второй план. Важнее провести время с близкими, чем считать деньги.

"Если честно, я не собираюсь праздновать, потому что еду к родителям. А новогодний стол с блюдами  это уже зависит от них", — говорит София.

Скільки одесити планують витратити на святкування Нового року - фото 5
Студентка София о поездке к родителям. Фото: Новини.LIVE

Новый год для одесситов в этом году — про разные бюджеты, но похожие смыслы. Кто-то укладывается в тысячу гривен, кто-то тратит больше на подарки, а кто-то вообще отказывается от шумного застолья. Война заставила многих пересмотреть финансовые приоритеты, но не отменила желание встретить праздник с близкими. Для большинства горожан главное — не размах, а ощущение тепла, поддержки и надежды на лучший год впереди.

Ранее мы писали, сколько стоит отпраздновать Новый год в ресторанах Одессы. А также, о том чем можно заняться и куда сходить в зимние праздники в Одессе.

Одесса деньги опрос Новый год Новости Одессы блюда расходы Новый год 2026
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации