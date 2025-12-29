Новый год 2026 в Одессе — сколько одесситы потратят на празднование

Люди возле елки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В преддверии Нового года вопрос расходов становится одним из самых актуальных для украинцев. В условиях войны, роста цен и нестабильной экономической ситуации многие семьи меняют подход к празднованию: кто-то сокращает бюджет, кто-то отказывается от шумных застолий, а некоторые наоборот стараются позволить себе немного больше — ради ощущения праздника.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, сколько денег они планируют потратить на новогодние празднования в этом году.

Наталья приехала в Одессу специально, чтобы встретить Новый год. Она говорит, что заранее заложила для себя определенный бюджет и не планирует жестко себя ограничивать. Для нее важно не только накрыть стол, но и почувствовать атмосферу праздника. В то же время женщина подчеркивает, что ее расходы продуманные и не спонтанные.

"Я приехала в Одессу, чтобы отпраздновать Новый год. Где-то около 500 или больше тысячи гривен в день, мой бюджет", — говорит Наталья.

Туристка Наталья об отдыхе в Одессе, фото: Новости.LIVE

Расходы на новый год

Лидия рассказывает, что большинство продуктов в их семье — собственного производства, поэтому расходы на новогодний стол будут умеренными. Она отмечает, что без традиционных блюд праздник для них не праздник, даже несмотря на все трудности. Семья планирует накрыть классический новогодний стол с шампанским, рыбой и несколькими деликатесами.

"Я думаю, может, тысячу-две максимум потратим. Купим шампанское, икру, какие-то деликатесы. Обязательно будет оливье, шуба, рыбка, овощи и фрукты. Раз в год без этого не можем", — рассказывает Лидия.

Местная жительница Лидия о расходах. Фото: Новини.LIVE

А вот Ирина признается, что в этом году решила максимально упростить празднование. Она говорит, что ей с дочкой не нужно много, а стоять у плиты желания нет. Вместо традиционных приготовлений семья планирует что-то заказать — без сложного меню и лишних затрат.

"Вообще минимум. Нам с дочерью много не нужно. Готовить ничего не планирую. Что-то закажем, просто еще не решили, что именно", — говорит Ирина.

Одесситка Ирина о планах на Новый год. Фото: Новини.LIVE

Новый год с родными

София отмечает, что основные средства в этом году пошли не на стол, а на подарки. По ее словам, только на них она уже потратила более двух тысяч гривен. Сам Новый год девушка планирует встречать у родителей, где поможет с приготовлением блюд. Окончательный бюджет празднования будут определять уже вместе.

"Я уже потратила более двух тысяч гривен - и это только на подарки. А на Новый год еду к родителям, помогу им готовить, тогда и решим, что будет на столе", — рассказывает София.

Студентка София с подругой о расходах на праздник. Фото: Новини.LIVE

Ее тезка, другая София говорит, что в этом году не планирует организовывать новогодний стол самостоятельно. Она также предпочитает празднование с родными, поэтому едет к родителям, поэтому все расходы и подготовка будут зависеть от семьи. В таком формате празднования, финансовый вопрос отходит на второй план. Важнее провести время с близкими, чем считать деньги.

"Если честно, я не собираюсь праздновать, потому что еду к родителям. А новогодний стол с блюдами — это уже зависит от них", — говорит София.

Студентка София о поездке к родителям. Фото: Новини.LIVE

Новый год для одесситов в этом году — про разные бюджеты, но похожие смыслы. Кто-то укладывается в тысячу гривен, кто-то тратит больше на подарки, а кто-то вообще отказывается от шумного застолья. Война заставила многих пересмотреть финансовые приоритеты, но не отменила желание встретить праздник с близкими. Для большинства горожан главное — не размах, а ощущение тепла, поддержки и надежды на лучший год впереди.

