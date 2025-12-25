Видео
Зимние праздники в Одессе — стоимость отдыха в этом году

Зимние праздники в Одессе — стоимость отдыха в этом году

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 22:33
Новогодние праздники в Одессе 2025 - сколько стоит отдых.
Люди возле Новогодней елки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса славится на всю Украину как город-курорт: летом здесь можно искупаться в море, съесть вкусной пахлавы и кукурузы и, конечно, закусить тюлечкой. А вот зимой жемчужина у моря приобретает особый шарм — город превращается в сказочную страну. Несмотря на отключение света и постоянные воздушные тревоги Южная Пальмира не теряет своей атмосферы и привлекательности. Ведь здесь не только весело можно провести новогодние праздники, но и побыть наедине с собой, наслаждаясь морем его волнами и красотой.

Журналисты Новини.LIVE посчитали, сколько в этом году будет стоить отдых в Одессе.



Дорога в Одессу

Самый главный вопрос — сколько будет стоить дорога. Здесь есть несколько вариантов, для примера возьмем поездку из столицы — Киева. Если вы счастливый обладатель автомобиля, то на бензин стоит приготовить сразу несколько тысяч гривен, плюс учесть кофе на заправках в дороге. Тем, кто не имеет собственного авто, стоит поспешить с бронированием билетов. Первый вариант — поезд. Из столицы до юга ежедневно курсируют два рейса. Первый — Интерсити, который едет 7 часов 44 минуты (при отсутствии задержек), а стоимость билетов стартует от 560 гривен. Также есть вариант проехаться фирменным поездом "Черноморец", который преодолевает маршрут за 8 часов. Билеты на него дороже — от 870 гривен за одного человека в купе.

Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 1
Стоимость проезда из Киева в Одессу на поезде. Фото: Скриншот/tickets.poizdato.net

Более быстрый вариант — автобус. В среднем дорога занимает от 6 часов, а билеты стоят: от 810 до 950 гривен без учета дополнительных сборов. Таким образом, стоимость дороги в Одессу на двоих в среднем составляет около 1600 гривен.

Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 2
Стоимость проезда из Киева в Одессу на автобусе. Фото: Скриншот/autolux.ua

Проживание в Одессе

Не менее важным пунктом является проживание. Одесса — туристический город, поэтому с этим проблем не возникнет. Можно выбрать хостел, квартиру посуточно или отель. Самый бюджетный вариант — аренда квартиры. Для двоих цены стартуют от 700 гривен в сутки, а в зависимости от ваших предпочтений стоимость может расти. Влияет все: район, этаж, наличие генератора во время отключений электроэнергии, что сейчас особенно важно. В среднем хорошая квартира в Одессе стоит около 1000 гривен в сутки. Чуть более дорогой вариант — хостел. Место для одного человека стартует от 700 гривен. При этом стоит учесть, что в большинстве хостелов селят от четырех человек в комнате, так что если вы хотите побыть со своей второй половинкой наедине, этот вариант вряд ли подойдет.

Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 3
Квартира в Одессе для аренды посуточно. Фото: Скриншот/dom.ria
Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 4
Варианты хостелов в Одессе. Фото: Скриншот/booking.com

Отель Nemo

Ну и, конечно, в Одессе есть премиальные отели, о которых знает едва ли не вся Украина. Nemo SPA Hotel расположен на самом берегу Черного моря, в парковой зоне на пляже Ланжерон. К услугам гостей — частный пляжный клуб с открытыми бассейнами с морской водой и гидромассажем, панорамный бассейн на крыше, детский аквапарк, а также SPA-комплекс с банями, саунами, массажным и косметологическим центрами и летними террасами с видом на море и парк. Впрочем, и стоимость здесь соответствующая: стандартный номер с видом на море для двоих стоит около 9500 гривен за ночь — комфорт, за который придется заплатить.

Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 5
Номер в отеле Nemo. Фото: Скриншот/booking.com

Отель Бристоль Одесса

Не менее узнаваем и одесский "Бристоль", расположенный в самом центре города. Это пятизвездочный отель рядом с Одесской филармонией и в 500 метрах от Оперного театра. Гости могут отдохнуть в SPA-центре с крытым бассейном и террасой с видом на город, воспользоваться саунами, тренажерным залом и массажными процедурами. В ресторане подают блюда средиземноморской кухни и изысканные вина. Средняя стоимость номера стартует от 9 тысяч гривен, однако до конца 2026 года действует скидка 15%, поэтому цена снижается до 7700 гривен за ночь.

Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 6
Один из номеров в отеле "Бристоль". Фото: Скриншот/booking.com

Рестораны в Одессе

Приехать в Одессу и не посетить новый ресторан, о котором говорят все — почти невозможно. О нем писали СМИ, показывали в соцсетях, и туда ходят блогеры. Porto Franco — итальянский ресторан с дресс-кодом, куда не пускают в повседневной или спортивной одежде. Это место об изысканности, которое требует соответствующего стиля и от гостей. В меню — классические, но от этого не менее вкусные блюда: от пасты до тирамису. При этом и цены соответствующие: бокал вина — от 350 гривен, паста — от 500 гривен, "Цезарь" — 325 гривен, тартар — от 350 гривен, десерты — в среднем от 250 гривен. Если прийти сюда парой на обед или ужин, средний чек составит от 2000 гривен.

Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 7
Ресторан Porto Franco в Одессе. Фото: Скриншот/google.com

Впрочем, есть и более бюджетные варианты. Одесса славится на всю Украину как "столица шаурмы", и именно здесь ее стоит попробовать. Главное — быть уверенным в качестве, поэтому выбирайте проверенные локации. В среднем стандартная шаурма с курицей, овощами и соусом стоит около 180 гривен, а ужин на двоих — 360 гривен, что доступно для большинства туристов.

Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 8
Стоимость шаурмы в Одессе. Фото: Скриншот/vlavashe.ua

Развлечения в Одессе

Занять себя вечером в Одессе также можно без проблем. На афишах этой недели большинство спектаклей посвящены рождественской тематике. В то же время есть и юмористические спектакли от театра "Маски" - место, которое точно стоит посетить. Ведь без сомнений жемчужина юга — это город с особым чувством юмора. Знаменитый Борис Барский вместе со своей командой подарит зрителям улыбки даже в непростые времена. Цены на развлечения в Одессе остаются доступными: средний билет на спектакль стоит около 200 гривен с человека, а при желании можно найти и бюджетные варианты — от 80 гривен, как говорится, на любой вкус и кошелек.

Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 9
Варинаты спектаклей в Одессе. Фото: Скриншот/concert.ua

Несмотря на все вызовы военного времени, Одесса остается привлекательным направлением для короткого зимнего отдыха. Город предлагает варианты на любой бюджет — от доступной дороги и жилья до премиальных отелей, разнообразной кухни и культурных развлечений. Так что поездка в Жемчужину у моря может стать возможностью сменить обстановку, ощутить атмосферу праздника и хотя бы ненадолго передохнуть, а вот сколько тратить это уже каждый решает на свой кошелек.

Ранее мы писали, что планируется в Одессе на новогодние праздники. А также, о том как украсили Одессу к Новому году.

Автор:
Виктория Яслык
Автор:
Виктория Яслык
