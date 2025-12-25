Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Зимові свята в Одесі — вартість цьогорічного відпочинку

Зимові свята в Одесі — вартість цьогорічного відпочинку

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 22:33
Новорічні свята в Одесі 2025 - скільки коштує відпочинок
Люди біля Новорічної ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одеса славиться на всю Україну як місто-курорт: влітку тут можна скупатися в морі, з’їсти смачної пахлави та кукурудзи й, звичайно, закусити тюлечкою. А ось узимку перлина біля моря набуває особливого шарму — місто перетворюється на казкову країну. Попри відключення світла та постійні повітряні тривоги Південна Пальміра не втрачає своєї атмосфери й привабливості. Адже тут не тільки весело можна провести новорічні свята, а й побути наодинці із собою, насолоджуючись морем його хвилями та красою.

Журналісти Новини.LIVE порахували, скільки цього року буде коштувати відпочинок в Одеси.

Реклама
Читайте також:

Дорога до Одеси

Найголовніше питання — скільки коштуватиме дорога. Тут є кілька варіантів. Для прикладу візьмемо поїздку зі столиці — Києва. Якщо ви щасливий власник автомобіля, то на бензин варто приготувати одразу кілька тисяч гривень, плюс врахувати каву на заправках у дорозі. Тим, хто не має власного авто, варто поспішити з бронюванням квитків. Перший варіант — потяг. Зі столиці до півдня щодня курсують два рейси. Перший — Інтерсіті, який їде 7 годин 44 хвилини (за відсутності затримок), а вартість квитків стартує від 560 гривень. Також є варіант проїхатися фірмовим потягом "Чорноморець", який долає маршрут за 8 годин. Квитки на нього дорожчі — від 870 гривень за одну людину у купе.

Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 1
Вартість проїзду з Києва до Одеси на потягу. Фото: Скриншот/tickets.poizdato.net

Швидший варіант — автобус. У середньому дорога займає від 6 годин, а квитки коштують: від 810 до 950 гривень без урахування додаткових зборів. Таким чином, вартість дороги до Одеси на двох у середньому становить близько 1600 гривень.

Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 2
Вартість проїзду з Києва до Одеси на автобусі. Фото: Скриншот/autolux.ua

Проживання в Одесі

Не менш важливим пунктом є проживання. Одеса — туристичне місто, тож із цим проблем не виникне. Можна обрати хостел, квартиру подобово або ж готель. Найбюджетніший варіант — оренда квартири. Для двох ціни стартують від 700 гривень за добу, а залежно від ваших вподобань вартість може зростати. Впливає все: район, поверх, наявність генератора під час відключень електроенергії, що нині особливо важливо. У середньому хороша квартира в Одесі коштує близько 1000 гривень за добу. Трохи дорожчий варіант — хостел. Місце для однієї людини стартує від 700 гривень. Водночас варто врахувати, що в більшості хостелів селять від чотирьох осіб у кімнаті, тож якщо ви хочете побути зі своєю другою половинкою наодинці, цей варіант навряд чи підійде.

Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 3
Квартира в Одесі для оренди подобово. Фото: Скриншот/dom.ria
Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 4
Варіанти хостелів в Одесі. Фото: Скриншот/booking.com 

Готель Nemo

Ну і, звісно, в Одесі є преміальні готелі, про які знає чи не вся Україна. Nemo SPA Hotel розташований на самому березі Чорного моря, у парковій зоні на пляжі Ланжерон. До послуг гостей — приватний пляжний клуб із відкритими басейнами з морською водою та гідромасажем, панорамний басейн на даху, дитячий аквапарк, а також SPA-комплекс із лазнями, саунами, масажним і косметологічним центрами та літніми терасами з видом на море й парк. Втім, і вартість тут відповідна: стандартний номер з видом на море для двох коштує близько 9500 гривень за ніч — комфорт, за який доведеться заплатити.

Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 5
Номер в готелі Nemo. Фото: Скриншот/booking.com

Готель Брістоль Одеса

Не менш впізнаваний і Одеський "Брістоль", що розташований у самому центрі міста. Це п’ятизірковий готель поруч з Одеською філармонією та за 500 метрів від Оперного театру. Гості можуть відпочити у SPA-центрі з критим басейном і терасою з видом на місто, скористатися саунами, тренажерним залом та масажними процедурами. У ресторані подають страви середземноморської кухні та вишукані вина. Середня вартість номера стартує від 9 тисяч гривень, проте до кінця 2026 року діє знижка 15%, тож ціна знижується до 7700 гривень за ніч.

Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 6
Один з номерів в готелі "Брістоль". Фото: Скриншот/booking.com

Ресторани в Одесі

Приїхати до Одеси й не відвідати новий ресторан, про який говорять усі, — майже неможливо. Про нього писали ЗМІ, показували в соцмережах, і туди ходять блогери. Porto Franco — італійський ресторан із дрескодом, куди не пускають у повсякденному чи спортивному одязі. Це місце про вишуканість, яке вимагає відповідного стилю й від гостей. У меню — класичні, але від цього не менш смачні страви: від пасти до тірамісу. Водночас і ціни відповідні: бокал вина — від 350 гривень, паста — від 500 гривень, "Цезар" — 325 гривень, тартар — від 350 гривень, десерти — в середньому від 250 гривень. Якщо завітати сюди парою на обід чи вечерю, середній чек становитиме від 2000 гривень.

Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 7
Ресторан Porto Franco в Одесі. Фото: Скриншот/google.com 

Втім, є й більш бюджетні варіанти. Одеса славиться на всю Україну як "столиця шаурми", і саме тут її варто спробувати. Головне — бути впевненим у якості, тож обирайте перевірені локації. У середньому стандартна шаурма з куркою, овочами та соусом коштує близько 180 гривень, а вечеря на двох — 360 гривень, що доступно для більшості туристів.

Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 8
Вартість шаурми в Одесі. Фото: Скриншот/vlavashe.ua

Розваги в Одесі

Зайняти себе ввечері в Одесі також можна без проблем. На афішах цього тижня більшість вистав присвячені різдвяній тематиці. Водночас є і гумористичні вистави від театру "Маски" — місце, яке точно варто відвідати. Адже без сумнівів перлина півдня — це місто з особливим почуттям гумору. Славетний Борис Барський разом зі своєю командою подарує глядачам усмішки навіть у непрості часи. Ціни на розваги в Одесі залишаються доступними: середній квиток на виставу коштує близько 200 гривень з людини, а за бажання можна знайти й бюджетні варіанти — від 80 гривень, як кажуть, на будь-який смак і гаманець.

Скільки коштує зимова поїздка до Одеси у святковий період - фото 9
Варінати вистав в Одесі. Фото: Скриншот/concert.ua

Попри всі виклики воєнного часу, Одеса залишається привабливим напрямком для короткого зимового відпочинку. Місто пропонує варіанти на будь-який бюджет — від доступної дороги та житла до преміальних готелів, різноманітної кухні й культурних розваг. Тож поїздка до Перлини біля моря може стати можливістю змінити обстановку, відчути атмосферу свята й бодай ненадовго перепочити, а ось скільки витрачати це вже кожен вирішує на свій гаманець.

Раніше ми писали, що планується в Одесі на новорічні свята. А також, про те як прикрасили Одесу до Нового року.

Одеса відпочинок транспорт гроші готелі ресторани Новини Одеси туризм готель "Немо"
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації