Новорічні свята в Одесі 2025 - скільки коштує відпочинок

Одеса славиться на всю Україну як місто-курорт: влітку тут можна скупатися в морі, з’їсти смачної пахлави та кукурудзи й, звичайно, закусити тюлечкою. А ось узимку перлина біля моря набуває особливого шарму — місто перетворюється на казкову країну. Попри відключення світла та постійні повітряні тривоги Південна Пальміра не втрачає своєї атмосфери й привабливості. Адже тут не тільки весело можна провести новорічні свята, а й побути наодинці із собою, насолоджуючись морем його хвилями та красою.

Журналісти Новини.LIVE порахували, скільки цього року буде коштувати відпочинок в Одеси.

Дорога до Одеси

Найголовніше питання — скільки коштуватиме дорога. Тут є кілька варіантів. Для прикладу візьмемо поїздку зі столиці — Києва. Якщо ви щасливий власник автомобіля, то на бензин варто приготувати одразу кілька тисяч гривень, плюс врахувати каву на заправках у дорозі. Тим, хто не має власного авто, варто поспішити з бронюванням квитків. Перший варіант — потяг. Зі столиці до півдня щодня курсують два рейси. Перший — Інтерсіті, який їде 7 годин 44 хвилини (за відсутності затримок), а вартість квитків стартує від 560 гривень. Також є варіант проїхатися фірмовим потягом "Чорноморець", який долає маршрут за 8 годин. Квитки на нього дорожчі — від 870 гривень за одну людину у купе.

Вартість проїзду з Києва до Одеси на потягу. Фото: Скриншот/tickets.poizdato.net

Швидший варіант — автобус. У середньому дорога займає від 6 годин, а квитки коштують: від 810 до 950 гривень без урахування додаткових зборів. Таким чином, вартість дороги до Одеси на двох у середньому становить близько 1600 гривень.

Вартість проїзду з Києва до Одеси на автобусі. Фото: Скриншот/autolux.ua

Проживання в Одесі

Не менш важливим пунктом є проживання. Одеса — туристичне місто, тож із цим проблем не виникне. Можна обрати хостел, квартиру подобово або ж готель. Найбюджетніший варіант — оренда квартири. Для двох ціни стартують від 700 гривень за добу, а залежно від ваших вподобань вартість може зростати. Впливає все: район, поверх, наявність генератора під час відключень електроенергії, що нині особливо важливо. У середньому хороша квартира в Одесі коштує близько 1000 гривень за добу. Трохи дорожчий варіант — хостел. Місце для однієї людини стартує від 700 гривень. Водночас варто врахувати, що в більшості хостелів селять від чотирьох осіб у кімнаті, тож якщо ви хочете побути зі своєю другою половинкою наодинці, цей варіант навряд чи підійде.

Квартира в Одесі для оренди подобово. Фото: Скриншот/dom.ria

Варіанти хостелів в Одесі. Фото: Скриншот/booking.com

Готель Nemo

Ну і, звісно, в Одесі є преміальні готелі, про які знає чи не вся Україна. Nemo SPA Hotel розташований на самому березі Чорного моря, у парковій зоні на пляжі Ланжерон. До послуг гостей — приватний пляжний клуб із відкритими басейнами з морською водою та гідромасажем, панорамний басейн на даху, дитячий аквапарк, а також SPA-комплекс із лазнями, саунами, масажним і косметологічним центрами та літніми терасами з видом на море й парк. Втім, і вартість тут відповідна: стандартний номер з видом на море для двох коштує близько 9500 гривень за ніч — комфорт, за який доведеться заплатити.

Номер в готелі Nemo. Фото: Скриншот/booking.com

Готель Брістоль Одеса

Не менш впізнаваний і Одеський "Брістоль", що розташований у самому центрі міста. Це п’ятизірковий готель поруч з Одеською філармонією та за 500 метрів від Оперного театру. Гості можуть відпочити у SPA-центрі з критим басейном і терасою з видом на місто, скористатися саунами, тренажерним залом та масажними процедурами. У ресторані подають страви середземноморської кухні та вишукані вина. Середня вартість номера стартує від 9 тисяч гривень, проте до кінця 2026 року діє знижка 15%, тож ціна знижується до 7700 гривень за ніч.

Один з номерів в готелі "Брістоль". Фото: Скриншот/booking.com

Ресторани в Одесі

Приїхати до Одеси й не відвідати новий ресторан, про який говорять усі, — майже неможливо. Про нього писали ЗМІ, показували в соцмережах, і туди ходять блогери. Porto Franco — італійський ресторан із дрескодом, куди не пускають у повсякденному чи спортивному одязі. Це місце про вишуканість, яке вимагає відповідного стилю й від гостей. У меню — класичні, але від цього не менш смачні страви: від пасти до тірамісу. Водночас і ціни відповідні: бокал вина — від 350 гривень, паста — від 500 гривень, "Цезар" — 325 гривень, тартар — від 350 гривень, десерти — в середньому від 250 гривень. Якщо завітати сюди парою на обід чи вечерю, середній чек становитиме від 2000 гривень.

Ресторан Porto Franco в Одесі. Фото: Скриншот/google.com

Втім, є й більш бюджетні варіанти. Одеса славиться на всю Україну як "столиця шаурми", і саме тут її варто спробувати. Головне — бути впевненим у якості, тож обирайте перевірені локації. У середньому стандартна шаурма з куркою, овочами та соусом коштує близько 180 гривень, а вечеря на двох — 360 гривень, що доступно для більшості туристів.

Вартість шаурми в Одесі. Фото: Скриншот/vlavashe.ua

Розваги в Одесі

Зайняти себе ввечері в Одесі також можна без проблем. На афішах цього тижня більшість вистав присвячені різдвяній тематиці. Водночас є і гумористичні вистави від театру "Маски" — місце, яке точно варто відвідати. Адже без сумнівів перлина півдня — це місто з особливим почуттям гумору. Славетний Борис Барський разом зі своєю командою подарує глядачам усмішки навіть у непрості часи. Ціни на розваги в Одесі залишаються доступними: середній квиток на виставу коштує близько 200 гривень з людини, а за бажання можна знайти й бюджетні варіанти — від 80 гривень, як кажуть, на будь-який смак і гаманець.

Варінати вистав в Одесі. Фото: Скриншот/concert.ua

Попри всі виклики воєнного часу, Одеса залишається привабливим напрямком для короткого зимового відпочинку. Місто пропонує варіанти на будь-який бюджет — від доступної дороги та житла до преміальних готелів, різноманітної кухні й культурних розваг. Тож поїздка до Перлини біля моря може стати можливістю змінити обстановку, відчути атмосферу свята й бодай ненадовго перепочити, а ось скільки витрачати це вже кожен вирішує на свій гаманець.

