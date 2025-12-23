Видео
Главная Одесса Когда и как одесситы празднуют Рождество — семейные традиции

Когда и как одесситы празднуют Рождество — семейные традиции

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 22:33
Как одесситы отмечают Рождество 2025 - обычаи и семейные обряды
Женщина в церкви зажигает свечу. Фото: Новини.LIVE

В Украине уже третий год светлый праздник Рождества отмечается 25 декабря, как и в большинстве европейских стран. Еще с 2017 года этот день был официальным выходным днем, а украинцы отмечали Рождество дважды. Ведь это один из самых радостных, светлых и значимых праздников, объединяющий целые поколения и сохраняющий связь между прошлым и настоящим. Сейчас все больше одесситов возвращаются к истокам и традициям заложенных еще предками.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, когда и как они отмечают Рождество в этом году, и какие семейные традиции сохраняют.

Читайте также:

Традиции на Рождество

В семье Екатерины Рождество раньше не занимало особого места. Праздник был скорее формальностью, без глубокого смысла и подготовки. Однако со временем, особенно на фоне войны, отношение изменилось — появилось желание иметь опору в традициях. Женщина говорит, что теперь Рождество воспринимается как возможность остановиться, почувствовать тепло и хотя бы ненадолго вернуть ощущение покоя. Именно поэтому она постепенно начинает приобщаться к рождественским обычаям.

"Рождество празднуют 25 декабря. К сожалению, традиций никогда не было, но сейчас ты понимаешь, что это очень важно, и поэтому начинаешь готовиться к Рождеству, покупать калачи и как-то присоединяться к этому волшебному празднику", — говорит Екатерина.

Коли і як одесити святкують Різдво - фото 1
Одесситка Екатерина о праздновании Рождества. Фото: Новини.LIVE

Для Никиты это Рождество имеет особое значение. Он впервые за три с половиной года встречает праздники дома, рядом с родными. Говорит, что еще не до конца осознает, как все будет происходить, ведь привык к совсем другой реальности. В то же время мужчина подчеркивает: Рождество для него — прежде всего семейный праздник, без лишнего пафоса. Главное — собраться вместе за одним столом и просто быть рядом.

"Я впервые за три с половиной года попал домой на Новый год, поэтому я не знаю, как это будет. Но это семейный праздник  когда мы собираемся всей семьей за одним столом и просто празднуем", — рассказывает Никита.

Коли і як одесити святкують Різдво - фото 2
Местный житель о праздничных традициях. Фото: Новини.LIVE

Рождество в период войны

Сергей и Наталья говорят о Рождестве сдержанно и без лишних эмоций. В их словах чувствуется реальность войны, когда планы зависят не от календаря, а от безопасности. Супруги говорят, что ориентируются на традиции Украинской православной церкви, но в то же время не загадывают наперед. Для них Рождество — это не столько дата, сколько возможность быть вместе, если позволят обстоятельства.

"Ну, 25-го празднуем. Как доживем до 25-го  посмотрим. У нас нормальные православные традиции Украинской православной церкви", — говорят Сергей и Наталья.

Коли і як одесити святкують Різдво - фото 3
Супружеская пара Сергей и Наталья о празднике. Фото: Новини.LIVE

Ольга уже шесть лет живет в Италии, поэтому празднование Рождества 25 декабря для нее давно стало привычным. Она говорит, что рада изменениям в Украине, ведь теперь даты совпали с европейской традицией. В то же время женщина не отказывается от украинских блюд и кулинарных блюд. Даже за границей она готовила холодец, оливье и "шубу", знакомя итальянскую семью с нашей кухней.

"Мы празднуем 25-го. Я замужем в Италии, и мы всегда праздновали 25-го. Я очень рада, что у нас теперь так же. Я готовила холодец, оливье, шубу  им очень нравится наша шуба", — делится Ольга.

Коли і як одесити святкують Різдво - фото 4
Одесситка Ольга о традициях в Италии. Фото: Новини.LIVE

Святой вечер

Мария рассказывает о классическом семейном праздновании Сочельника. В ее семье традиционно собираются вместе вечером 24 декабря, готовят блюда и проводят время в семейном кругу. Посещают церковь, и в этом году также планируют пойти вместе с мамой.

"Моя семья отмечает Рождество в ночь с 24-го на 25-е. Собираемся всей семьей, готовим вареники, запекаем утку, обмениваемся небольшими подарками  просто по-семейному", — рассказывает Мария.

Коли і як одесити святкують Різдво - фото 5
Местная жительница Мария о семейных традициях. Фото: Новини.LIVE

Рождество по старому стилю

Анна остается верной старым привычкам — празднованию 7 января. Она говорит, что для нее Рождество невозможно без колядок, детского смеха и посыпания зерном. Именно эти элементы создают ощущение настоящего праздника. Женщина с теплотой говорит о вечере, когда в дом приходят дети, а хозяева делятся сладостями и деньгами.

"Я праздную седьмого января. Накрывать вечером, ждать колядников, давать им сладости и деньги и радоваться, когда тебя посыпают зерном", — говорит Анна.

Коли і як одесити святкують Різдво - фото 6
Одесситка Анна о праздновании Рождества. Фото: Новини.LIVE

Рождество в Одессе сегодня — очень разное. Кто-то празднует 25 декабря, кто-то — 7 января, кто-то только учится создавать традиции, а кто-то держится за те, что знает с детства. Война изменила формат праздников, но не забрала их смысла. Для большинства одесситов Рождество — это прежде всего семья, общий стол и тихая надежда на мир.

Ранее мы писали, что в Одессе начали работу Рождественские ярмарки. А также, о том что в этом году лучше дарить на Рождественские праздники.

Одесса традиции опрос Рождество Новости Одессы Щедрая кутья праздник
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
