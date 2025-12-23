Відео
Головна Одеса Коли і як одесити святкують Різдво — родинні традиції

Коли і як одесити святкують Різдво — родинні традиції

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 22:33
Як одесити відзначають Різдво 2025 — звичаї та родинні обряди
Жінка у церкві запалює свічку. Фото: Новини.LIVE

В Україні вже третій рік світле свято Різдва відзначається 25 грудня, як і у більшості європейських країн. Ще з 2017 року цей день був офіційним вихідним днем, а українці відзначали Різдво двічі. Адже це одне з найрадісніших, світлих і значущих свят, що об'єднує цілі покоління і зберігає зв'язок між минулим і сьогоденням. Нині все більше одеситів повертаються до джерел та традицій закладених ще предками.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, коли і як вони відзначають Різдво цього року та які сімейні традиції зберігають. 

Читайте також:

Традиції на Різдво

У родині Катерини Різдво раніше не займало особливого місця. Свято було радше формальністю, без глибокого сенсу та підготовки. Однак з часом, особливо на тлі війни, ставлення змінилося — з’явилося бажання мати опору в традиціях. Жінка каже, що тепер Різдво сприймається як можливість зупинитися, відчути тепло і хоча б ненадовго повернути відчуття спокою. Саме тому вона поступово починає долучатися до різдвяних звичаїв.

"Різдво святкують 25 грудня. На жаль, традицій ніколи не було, але зараз ти розумієш, що це дуже важливо, і тому починаєш готуватися до Різдва, купувати калачі і якось приєднуватись до цього чарівного свята", — каже Катерина.

Коли і як одесити святкують Різдво - фото 1
Одеситка Катерина про святкування Різдва. Фото: Новини.LIVE

Для Микити це Різдво має особливе значення. Він уперше за три з половиною роки зустрічає свята вдома, поруч із рідними. Каже, що ще не до кінця усвідомлює, як усе відбуватиметься, адже звик до зовсім іншої реальності. Водночас чоловік наголошує: Різдво для нього — передусім сімейне свято, без зайвого пафосу. Головне — зібратися разом за одним столом і просто бути поруч.

"Я вперше за три з половиною роки попав додому на Новий рік, тому я не знаю, як це буде. Але це сімейне свято  коли ми збираємося всією родиною за одним столом і просто святкуємо", — розповідає Микита.

Коли і як одесити святкують Різдво - фото 2
Місцевий житель про святкові традиції. Фото: Новини.LIVE

Різдво в період війни

Сергій та Наталя говорять про Різдво стримано й без зайвих емоцій. У їхніх словах відчувається реальність війни, коли плани залежать не від календаря, а від безпеки. Подружжя каже, що орієнтується на традиції Української православної церкви, але водночас не загадує наперед. Для них Різдво — це не стільки дата, скільки можливість бути разом, якщо дозволять обставини.

"Ну, 25-го святкуємо. Як доживемо до 25-го — подивимося. У нас нормальні православні традиції Української православної церкви", — кажуть Сергій та Наталя.

Коли і як одесити святкують Різдво - фото 3
Подружня пара Сергій та Наталя про свято. Фото: Новини.LIVE

Ольга вже шість років живе в Італії, тож святкування Різдва 25 грудня для неї давно стало звичним. Вона каже, що рада змінам в Україні, адже тепер дати збіглися з європейською традицією. Водночас жінка не відмовляється від українських страв і кулінарних страв. Навіть за кордоном вона готувала холодець, олів’є та "шубу", знайомлячи італійську родину з нашою кухнею. 

"Ми святкуємо 25-го. Я заміжня в Італії, і ми завжди святкували 25-го. Я дуже рада, що в нас тепер так само. Я готувала холодець, олів’є, шубу  їм дуже подобається наша шуба", — ділиться Ольга.

Коли і як одесити святкують Різдво - фото 4
Одеситка Ольга про традиції в Італії. Фото: Новини.LIVE

Святий вечір

Марія розповідає про класичне родинне святкування Святвечора. У її сім’ї традиційно збираються разом увечері 24 грудня, готують страви та проводять час у родинному колі. Відвідують церкву, і цього року також планують піти разом із мамою.

"Моя родина відзначає Різдво в ніч з 24-го на 25-е. Збираємося всією родиною, готуємо вареники, запікаємо качку, обмінюємося невеликими подарунками  просто по-сімейному", — розповідає Марія.

Коли і як одесити святкують Різдво - фото 5
Місцева мешканка Марія про сімейні традиції. Фото: Новини.LIVE

Різдво за старим стилем 

Ганна залишається вірною старим звичкам — святкуванню 7 січня. Вона каже, що для неї Різдво неможливе без колядок, дитячого сміху та посипання зерном. Саме ці елементи створюють відчуття справжнього свята. Жінка з теплотою говорить про вечір, коли до дому приходять діти, а господарі діляться солодощами й грошима. 

"Я святкую сьомого січня. Накривати ввечері, чекати колядників, давати їм солодощі й гроші та радіти, коли тебе посипають зерном", — каже Ганна.

Коли і як одесити святкують Різдво - фото 6
Одеситка Ганна про святкування Різдва. Фото: Новини.LIVE

Різдво в Одесі сьогодні — дуже різне. Хтось святкує 25 грудня, хтось — 7 січня, хтось лише вчиться створювати традиції, а хтось тримається за ті, що знає з дитинства. Війна змінила формат свят, але не забрала їхнього сенсу. Для більшості одеситів Різдво — це передусім родина, спільний стіл і тиха надія на мир.

Раніше ми писали, що в Одесі розпочали роботу Різдвяні ярмарки. А також, про те що в цьому році краще дарувати на Різдвяні свята.

Одеса традиції опитування Різдво Новини Одеси Щедра кутя свято
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
